这些可能是抑郁症苗头 家长如何早发现？

近年来，青少年心理健康越来越受到社会广泛关注，尤其是青少年抑郁症，需要早发现早干预。那么，青少年抑郁症有哪些苗头？作为家长如何早发现？在本期《1分钟养生课》上，北京师范大学党委学生工作部心理健康教育与咨询中心心教练张蔚分享相关知识。

张蔚表示，伴随着近些年的媒体关注、专家科普，对于抑郁症，大家已经不陌生了。但是说到“青少年抑郁”，恐怕还有一些人不太理解：不愁吃不愁穿的孩子，也会抑郁吗？张蔚提醒，家长要多多细心观察孩子的细微变化，注意青少年抑郁的三个“苗头”：

一是情绪低落。原本开朗的孩子变得不爱说话，郁郁寡欢，喜欢一个人呆在房间里。而原本就内向安静的孩子，可能会变得更阴郁、爱哭，而且易怒，不好沟通。总而言之，不论是内向还是外向，在做自己喜欢的事情时都提不起兴趣，呈现出一种性情大变的状态。

二是思维低效。表现在记忆力下降，做事拖延，反应迟缓，总走神，尤其是做决定特别困难，总是犹豫不决。

三是意志低迷。主要体现在以前轻易做到的事情变得困难，甚至连起床、刷牙、洗脸都变得艰难。入睡困难，早醒多梦，食欲下降，甚至连续躺24小时也不会觉得解乏。

张蔚建议，当孩子持续出现了上述情况，家长一定要积极就医，及时寻求专业的帮助。

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