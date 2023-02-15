靠自我调节就能治好抑郁症？专家提示这些误区不要踩

近年来，青少年心理健康越来越受到社会广泛关注，尤其是青少年抑郁症，需要早发现早干预。那么，对于青少年抑郁症可能存在哪些认识误区？又该如何应对？在本期《1分钟养生课》上，北京师范大学党委学生工作部心理健康教育与咨询中心心教练张蔚分享相关知识。

张蔚表示，有的人会认为，抑郁症就是心情不好，自我调节一下就能走出来。还有的人觉得，抑郁症患者的种种表现，就是“作”“娇气”“矫情”“抗压能力差”“不够坚强”。其实这种理解存在误区。

“抑郁症是一种疾病，往往伴随着显著和持久的抑郁情绪，但并不只是‘抑郁情绪’那么简单。”张蔚说，抑郁症是以两周以上情绪持续低落为主要临床表现的一组疾病的总称，它的成因是复杂的，病程也比较长，走出抑郁症需要有耐心和韧性，也需要专业诊治。

张蔚强调，得了抑郁症，仅通过自我调节治愈是不太可能的，需要运用医学手段、药物治疗、心理咨询等多种方法进行干预、监测、治疗，也包括个人、家庭乃至社会层面的调节和支持，才能让个体更好的康复。

关注青少年抑郁系列

这些可能是抑郁症苗头 家长如何早发现？

点击下方图片进入【1分钟养生课】专题，获取更多精彩内容

↓↓↓