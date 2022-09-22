如何预防阿尔茨海默症？专家：老人定期做检查、子女多陪伴

9月21日是“世界阿尔茨海默病日”。如何做到早预防、早发现、早治疗？上海交通大学医学院附属第六人民医院老年医学科主任医师郭起浩教授21日接受采访时建议：带老人定期做大脑高级功能方面的检查，评估老人的记忆力、逻辑思维能力和空间能力等。同时，尽量多陪伴老人，陪他(她)聊天、散步。郭起浩解释，老人的社交能力、运动能力都跟其认知功能密切相关的，多让老人动脑，有利于保存老人的大脑认知功能。

郭起浩教授表示，阿尔茨海默病是一种常见的认知障碍疾病，即记忆、语言、逻辑推理能力等大脑高级功能的减退，全中患病人数众多。从早诊早治的角度可将阿尔茨海默病细分为多个阶段。他指出，进展到轻度阶段，患者在比较复杂的生活技能方面容易出现问题。这位专家解释，比如有人和他打电话，他无法把电话的内容全部复述出来，患者可能容易发怒、焦虑。

到了中度阶段，患者个性改变会更明显，有时候会出现猜疑，记忆能力、语言能力、执行功能、注意力与大脑的灵活性都会有所下降。到了重度阶段，患者可能叫不出家里人的名字，家里的电话号码也说不出来。郭起浩表示：“作为医生，我们鼓励大家树立‘早发现、早诊断、早治疗意识’，让患者的生活更有尊严、更有质量。”

同日，记者了解到，中国学者通过一项纳入35万余人的前瞻性纵向队列研究发现，抑郁症患者罹患阿尔茨海默病风险增加，及时接受抗抑郁治疗将有助于预防阿尔茨海默病的发生。复旦大学附属华山医院神经内科郁金泰教授临床研究团队联合复旦大学类脑人工智能科学与技术研究院程炜教授团队共同完成的研究显示，抑郁症可增加51%的阿尔茨海默病风险；其中，积极治疗抑郁症的人群，罹患阿尔茨海默病的风险显著低于未治疗的人群。

按病程变化，研究人员将抑郁症分为症状持续严重、持续温和、进展和缓解四种。他们研究发现，前三种抑郁病程会升高罹患阿尔茨海默病风险：只有在持续温和进展的抑郁病程中，采取抗抑郁治疗才能预防阿尔茨海默病的发生；而在持续严重的抑郁病程中，治疗抑郁对预防阿尔茨海默病无效。

该研究成果确立了抑郁病程轨迹与罹患阿尔茨海默病风险的关系，并且提出对抑郁症患者及时进行抗抑郁治疗，将有助于预防痴呆的发生。为此，郁金泰倡导民众应积极预防抑郁症，罹患抑郁症的人群应及早治疗，进而预防阿尔茨海默病。该成果已发表在最新一期国际学术期刊《生物精神病学》(《Biological Psychiatry》)杂志上。