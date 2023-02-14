中国飞鹤创新发布全球活性蛋白OPN检测方法标准

近期，《婴幼儿食品和乳品中骨桥蛋白的测定高效液相色谱法》团体标准发布。该标准由中国飞鹤联合国家奶业科技创新联盟、中国农业科学院北京牧医所等单位共同完成制定，是首个婴幼儿食品和乳品中骨桥蛋白（OPN）检测方法标准。

创新检测方法，填补国际OPN测定标准空白

骨桥蛋白（OPN）是一种与免疫保护密切相关的珍稀活性蛋白，在人乳中含量较高，在婴幼儿的免疫调节、肠道发育、大脑发育等方面发挥重要作用。研究发现，人乳和牛乳的OPN结构接近，但50000g生牛乳中仅含有1g OPN活性蛋白，且4倍珍稀于号称“奶黄金”的乳铁蛋白，十分珍贵。

近年来，随着对母乳营养成分奥秘的解码，婴幼儿配方食品中活性蛋白OPN的创新成为新热点。但长期以来，行业缺乏准确度高、成本较低的OPN检测方法及相关标准，限制了原料创新和产品创新。

“检测方法是原料制备和产品创新的基础和前提，探索原料制备效果必须有检测方法，配方创新与活性营养含量科学性评价也必须有检测方法。没有活性营养检测方法，谈产品创新毫无意义。”中国飞鹤研究院解庆刚解释说。

为了解决这个问题，飞鹤研究技术团队用两年多的时间开展了持续的研究，创新性地建立了高效液相色谱测定方法并申请了2项专利。这个检测方法不仅解决了不同乳制品及婴配粉前处理过程中骨桥蛋白的分离和提取难题，而且操作简便、投入成本更低。

基于此，飞鹤联合其他科研机构，牵头制定了《婴幼儿食品和乳品中骨桥蛋白的测定高效液相色谱法》团体标准，为我国婴配粉科技创新起到了重要的技术支撑作用。

“OPN是业界高度关注的重要活性蛋白，飞鹤作为行业领军者，积极推进研究成果形成团体标准，就是希望能够把相关成果共享出来，推动行业实现更高质量的发展。”解庆刚强调。

推动成果持续转化，引领行业高质量发展

创新检测方法只是飞鹤OPN研究的一部分，据解庆刚介绍，飞鹤在活性蛋白OPN制备技术和功能活性营养组合上进行系统研究和技术攻关，创建从鲜奶或乳清中制备OPN技术，探索了OPN与其他活性营养的功能协调活性，申请活性蛋白OPN相关专利10余项，并在国际科学期刊上发表了有关OPN活性功能的SCI论文2篇。

目前，相应的研究成果在持续转化，例如，飞鹤星飞帆系列中的卓睿和卓耀均富含了乳源活性蛋白OPN，帮助宝宝构建身体自护力，受到新生代父母青睐。

可以看到，从创新研究到自主转化，以飞鹤为代表的头部乳企正积极发挥引领作用，通过推进新标准、承担重大项目，赋能行业共同进步。截至2022年，飞鹤共承担29项国家及省级重大科研项目，并参与了多项国家、行业和团队标准的制定。其中，在“十四五”国家重点研发计划中，和婴配粉相关的项目有两项，飞鹤分别承担1个专项和1个课题。

对于飞鹤未来的发展，相关负责人表示，飞鹤将围绕“十四五”项目和“鲜萃活性营养，更适合中国宝宝”的新战略，持续加码科研创新，借助自身平台与资源优势，攻克更多行业难题，积极推动中国奶粉行业的高质量发展。