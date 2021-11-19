“华南农业大学—中食安泓营养与健康研究院”成立

11月18日，华南农业大学与中食安泓（广东）健康产业有限公司举办“华南农业大学—中食安泓营养与健康研究院”揭牌仪式。

华南农业大学—中食安泓营养与健康研究院揭牌仪式（受访者供图）

据悉，华南农业大学—中食安泓营养与健康研究院是中食安泓为满足企业快速发展需要，科学规划及解决实际遇到的科学技术与产业发展问题，与华南农业大学共同建设的科研创新平台。研究院投资引进先进科研仪器设备，由广东省功能食品活性物重点实验室主任曹庸带领团队并担任研究院院长，同时汇聚多名科研人员，共同致力于营养与健康技术研发及健康产品开发升级。此次合作，研究院将围绕血糖、血脂、肠道、美容等方面进行研究和产品开发，为中食安泓打造“全生命周期数字健康管理平台”发展战略赋能。

华南农业大学副校长钟强表示，研究院的建立不仅有助于促进科技创新的支撑引领作用，推动科技成果转移转化，更有助于华南农业大学在食品科学新学科方向的探索及实践，以便为大健康产业输送在食品营养与健康、功能食品领域具有解决企业实际问题、研发生产销售管理能力的人才。

中食安泓创始人兼首席执行官黄祥泓表示，建设研究院，是希望能够将华南农业大学食品学院“广东省功能食品活性物重点实验室”的科研力量与中食安泓的产业化落地能力相结合，搭建一个集“产学研用”的大健康产业平台，摸索出一条大健康产业的实施路径，建立起属于我国健康技术的核心竞争力，为公众提供更专业、更优质的健康服务。

华南农业大学—中食安泓营养与健康研究院院长曹庸表示，研究院将针对中食安泓公司快速发展的需要，科学规划，更好地开发适应市场高品质、高安全性的富营养控制产品，促进企业及大健康产业的发展。