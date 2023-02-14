2023数字医疗前瞻：医学影像发展迅速 创企自我造血能力受关注

2022年，在全球经济受疫情影响的大背景下，医疗领域仍旧是最坚挺的细分市场之一，表现高于各行业平均水平不少，细分领域的指数位居前三。

而进入2023年，这一领域也正在迎来新的风向。比如年初的医疗领域盛会JP Morgan大会恢复三年前规模；数家咨询公司发布的趋势报告称，医学影像领域将迎来多至36.3%的年复合增长率，在未来十年将激增10倍规模，到达200亿美金市场规模；AI将持续提升部署规模，2023年因此被称为“医疗AI之年”，AI医疗将以47.6%的年复合增长率一路高歌猛进，预计到2028年达千亿美元……这意味着2023年的数字医疗领域将会呈现新的发展趋势，迎来新的发展机遇。

AI医学影像增速惊人，市场规模或将达200亿美元

AI医学影像市场正在加速增长。来自Precedence Research、Grand View Research、Arizton等机构发布的报告显示，AI医学影像市场将迎来多至36.3%的年复合增长率，在未来十年激增10倍，到达200亿美金市场。

AI医学影像从模态来分，包括CT扫描、MRI、X射线、超声和PET（正电子发射断层摄影）等不同领域。目前计算机断层扫描(CT)市场占比最高，MRI、PET等更复杂的医学影像则会收益于技术发展，增速超过CT领域。

除了医学领域对更优质图像的需求，MRI增速提升还有技术进展的因素：AI被应用于MRI成像过程，即使经验不足的技术人员也能帮助设置快速扫描协议和简化检查，加快检查时间，提升成像质量与效率。

在此背景下，未来人工智能将迅速部署到整个医学影像领域，以帮助增强技术人员和放射科医生的能力，从而使现有员工能够事半功倍。

另一个AI医学影像相关的趋势是在线化和SaaS化。未来，医学影像企业级服务都会基于网络提供，取代传统的PACS。医学影像模态的“孤岛”被消除、AI工具也集成到系统，临床医生可以从任何地方访问图像和报告，而无需特定的工作站。比如旗下拥有获得NMPA、FDA、CE认证ce的AI医学影像产品的深透医疗，其从影像上游切入，提升MRI、PET、CT等医学影像的质量、加快扫描时间，并与系统无缝集成。最后，远程协助能够更好地提升医学影像服务质量。比如通过放射操作指挥中心，让中心站点的经验丰富的成像专家与外围扫描位置的技术专家合作。

同样，像Philips提供的超声领域的实时虚拟协作Collaboration Live这样的服务可以扩大专科护理的范围，以增强患者和员工的体验，改善工作效率，在不同的地区提供更好的护理服务。

Generative AI生成式人工智能兴起，新技术将推动医学领域再进化

未来一年，我们仍能看到大量的新技术正在与过去的数字医疗整合，提升效率、甚至带来全新的产品。从文本生成图像模型DallE、Stable Diffusion到最近爆火出圈的ChatGPT，生成式模型是当前AI发展的最前沿课题，被认为可能带来“AI新纪元”。

在医学影像中，生成模型也越来越受重视，且有很多临床应用场景与价值。BessemerVentures副总裁Morgan Cheatham此前在接受媒体采访时曾表示，“生成式人工智能将为医疗保健和生命科学释放1亿美元的价值”，应用领域包括药物发现、治疗预后、模拟数据生成、工作流自动化、提升工作效率等。

其中，通过生成式AI进行药物发现，能更有效地探索化学和生物空间的方法，并且在某些情况下，可能会以更快的方式产生结果。

预后方面，则可以利用临床数据可以改善对疾病进展的预测，并为护理和预防提供更多选择；模拟数据生成能够维护隐私并提高法规遵从性；工作流程自动化则意味着许多工具可以通过增加输出和提高数据记录质量来提高效率，包括病例撰写或人工智能写作助理，整体降低医疗系统工作人员的负担、提升效率。

除这些领域以外，早在2017年，GAN等最早的生成模型/生成对抗模型就被斯坦福等科研机构研究者应用到磁共振成像生成重建算法中。Transformer，diffusion mdoel等模型架构的成果也在显著影像医学影像领域。例如斯坦福公开了X光图像生成模型RoentGen。上文提到的深透医疗的多条产品线均依托于最新的生成式AI技术，最新上市的SubtleSynth等基于独特的图像生成模型实现医学影像质量和效率的进一步飞跃。

除此之外，AI还将改变医学的许多方面，包括诊断、治疗和药物开发。在诊断领域，AI算法可以分析X光、CT扫描等医学影像，识别异常，辅助医生做出更准确的诊断。人工智能还可以分析大量患者数据以识别模式并预测某些医疗状况的可能性，这可以帮助医生做出更明智的治疗决策。

AI医疗走向千亿美元市场，创业企业ROI受关注

今年数字医疗的另一大趋势是整体回暖，甚至有媒体称今年为“AI医疗之年”。根据MarketsandMarkets数据，仅AI医疗领域就将以47.6%的年复合增长率一路高歌猛进，到2028年达1027亿美元。

许多投资者认为，从投资金额和美元的角度来看，未来一年可能会回到2020年的健康水平。当然2023年下半年可能会有所回升，因为在当前环境下已经停止的一些后期交易会重新回到市场。

多个报告及分析师预测，2023年会有更多M&A，而非IPO。未来一年，市场将看到更多来自大型科技公司、零售商和其他颠覆性公司的并购活动，这些公司将业务范围扩大到医疗保健领域。

而在此前数年的动荡背景下，拥有自我造血能力的企业也更加吸引投资者。

接受调查的风险投资公司表示，随着估值趋于平稳且资金持续降温，人们将更加关注数字健康初创公司，这些初创公司显示出可衡量的投资回报率(ROI)和技术平台的临床验证。超过94%的投资者受访者认为ROI对数字健康公司的成功“重要”或“非常重要”。

GSR Ventures合伙人、医学博士Sunny Kumar表示，在当前环境下，购买者会优先购买具有最高实际价值的解决方案。2022年的颠覆性交易包括亚马逊计划以39亿美元收购One Medical，CVS与Signify Health一起进军家庭护理领域，以及 Walgreens最终确定其对Shields Health的完全所有权。

“目前我们的AI软件产品及SaaS产品为客户带来清晰的数倍价值ROI，这对于医疗机构、医院都非常重要。”深透医疗创始人及CEO宫恩浩表示。

据悉，深透医疗的AI产品已在中国、美国、欧洲等各个市场加速推进战略，全球超过400家医疗机构及影像中心完成部署。在疫情期间，这个手握FDA首批AI医学影像产品的企业逆势增长，年内订单达近亿元，并宣布与西门子、拜耳等企业的深入合作。

医疗数字化从解决方案转向平台，从中国走向全球

最后，目前在医疗数字化过程中，企业级服务正不断探索，如何更好地解决现有问题、提升使用率。首先就是从解决方案向平台的转型，这样的趋势在各类数字医疗SaaS厂商的产品进展中都能看到。

深透医疗介绍，该公司目前的产品矩阵完备，作为能够拿到第一手影像设备数据的AI厂商，有更大的潜力整合工作流应用，如上游的非图像信息应用与下游的定量分析应用，实现上下游端到端的整体优化；而平台兼容性强、部署简易，后续在平台上有望搭载由其他厂商开发的软件，目前公司内部已经与相关合作方进行初步测试，包括影像定量化和诊断类等应用。

除此之外，医疗企业由于其技术特点、广泛应用领域，不拘泥于一国一城，全球化步伐加快。深透医疗介绍，该公司的产品已进入中国、美国、欧洲等地的最大的影像中心联盟，全球部署近500家医院及影像中心。其影像增强AI产品线可以兼容所有品牌影像设备与PACS系统，可灵活适配全球不同地区医院、医生的扫描习惯，商务模式全球验证，已实现每年数倍的业务增长。

走过三年疫情，数字医疗有得有失：长时间的隔离政策迫使远程医疗、数字医疗的进程加速数年，而经济下行又在一定程度上抑制了创新速度。随着全球各地慢慢走出疫情阴影，这一全球最大的市场之一也许正迎来复苏时刻。