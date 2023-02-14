社会评价科技推动公立医院高质量发展交流会在京举行

2月10日，社会评价科技推动公立医院高质量发展交流会暨县域医院高质量协同发展研讨会在人民日报社新媒体大厦举行。

社会评价科技推动公立医院高质量发展交流会暨县域医院高质量协同发展研讨会现场

本次研讨会由人民在线、中国医药教育协会主办，医策智库承办，默克中国医药健康作为公益支持单位。与会嘉宾从信息化建设、分级诊疗、学科发展等多维度为县医院综合能力提升出谋划策，以期推动县医院向高质量发展新阶段迈进，助力健康中国建设。

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安出席并致辞。毛群安强调，县医院要搭上高质量发展这趟车，必须要重视信息化的建设。他同时指出，县级医院更贴近基层，贴近老百姓，在开展健康知识普及、提高公众的健康素养方面承担着更艰巨的任务。希望县域医院的管理者要向公众宣传健康知识，动员社会的方方面面了解健康中国战略的内容。在实施健康中国行动的过程中，希望县域医院能够作为一个县域内医疗卫生机构的龙头单位，不但自己要做好，而且要牵头带动相关的医疗卫生机构共同参与到健康中国的行动中来。

“作为国家医疗卫生服务体系的重要组成部分，县域医院承担着基层疾病诊疗与健康管理的重要责任，并在分级诊疗体系中发挥着承上启下的枢纽作用。”县域慢病管理专家委员会主任委员、原国家卫生部疾病预防控制局副局长、中国健康促进与教育协会副会长兼秘书长孔灵芝在线上致辞中指出，党的二十大报告指出，坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理，提高基层防病治病和健康管理能力。希望出席会议的各位专家与我们一起共同提高县域的慢病管理水平，提升医院的整体服务能力，增强群众的获得感和幸福感，共建县域卫生高质量的新生态。

会上，国家卫健委卫生发展研究中心研究员、卫生服务体系研究部与卫生人力研究部负责人黄二丹发表题为《健康中国 健康县域，共建县域紧密型医共体》的主旨演讲。黄二丹介绍了紧密型县域医疗卫生共同体的内涵、模式、工作目标及建设路径，并指出，县域紧密型医共体建设要明确改革目标，建立利益机制后，通过先抓“治理-信息-绩效”形成持续推进改革的核心循环，目标是在提升能力的同时，让决策者关注、并持续支持改革，从而为其它改革任务创造条件。

北京大学第一医院教授、县域医院院长联盟协作平台工程执行主席霍勇在题为《县域慢病管理中心建设项目进展与规划》的主旨演讲中介绍了县域慢病管理中心的建设历程、重要成果、认证指标等。霍勇指出，构建慢病管理协同体系既是在医疗层面上，更重要的是在医疗管理服务层面上。在国家卫生健康委医政医管局指导下，自2018年起开展县域慢病管理中心建设项目，截至2022年10月，已有23个省级行政单位的300余家县医院参与项目。霍勇表示，县域慢病管理中心真正能够达成预期的效果的关键，在于评审过程中的管理和技术两大要素。管理部分包括组织与基本条件、县乡村一体化、慢病管理信息化；技术部分包括慢病管理能力、质量管理与提升。

武汉大学人民医院/湖北省人民医院院长王高华在发言中分享了人民医院在医联体建设中的经验与模式。王高华介绍说，武汉大学人民医院/湖北省人民医院充分发挥大型公立医院的龙头作用和辐射力，率先探索建立多种帮扶模式，目前已相继有数十家医院加入人民医院医联体。其中，托管模式是指在当地政府与卫健委的支持下，向受托医院派出院长和管理团队；半托管模式是指向受托医院派出副院长或护理总监；协作模式是指双方建立医联体协作关系，依托专科联盟与互联网+远程医疗，在医、教、研、管等方面实现资源共享、协同发展；支援模式是指派驻管理和专业技术骨干对贫困边远地区进行重点帮扶。

人民网舆情数据中心副主任、人民在线总编辑、公立医院社会评价研究院院长单学刚发布《县医院综合能力社会评价报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出，新的一年，县医院要以党建为引领，以公益性为导向，以高质量发展为主线，以创建三甲医院和公立医院绩效考核为抓手，谋划部署重点工作，为医院高质量发展按下“加速器”。在推动医疗质量提升方面，县医院应完善人才培养机制，加大设备投入，发展强势学科、形成中心化的发展模式。在数字化建设方面，县医院可利用互联网医院、互联网诊疗、远程医疗等手段，更好地推动优质医疗资源下沉基层，提升优质医疗资源可及性。在文化建设方面，县医院应主动抓住机遇，与时俱进地建设医院文化，并将医院文化体现在医院经营与管理的方方面面，为其注入活力，赋予其时代特征和生命力。

信息化建设对县域医院来说，不仅“必要”，而且“必需”。圆桌论坛上，武汉大学人民医院/湖北省人民医院副院长耿庆、山东省济宁市济宁医学院附属医院副院长班博、江苏省泰州市靖江市中医院副院长祝华、河南省安阳市人民医院副院长王少芳等多位嘉宾，围绕县乡村一体化信息平台建设、健康医疗信息互联互通、慢病中心管理以及现代化数字医院建设展开分享与探讨。

耿庆认为，信息化手段可以打破时间、空间，在整合医疗资源、远程会诊中心建设方面应该发挥很好的作用。省部级医院、大三甲医院和县级医院在信息化建设的水平、作用等方面应该有不同的定位，有不同的建设重点和方向。班博表示，信息网络平台的建设使病人能得到迅速、快捷的服务，使医务人员可以进行专业知识培训、疑难病例讨论等，但当前部分乡镇工作站仍存在信息孤岛等问题。祝华指出，医院信息化发展最终目的是为了使医院的管理更便捷、更高效，使病人救治更加方便。作为县级医院，特别是县级中医院更加需要注重信息化建设。王少芳指出，县域医院的信息化管理仍存在软件不兼容、资源共享难等问题，一方面希望能够设计出符合县域医院实际情况的软件，另一方面县域医院也需要复合型人才，既要懂IT，还要懂临床医学。

第二场圆桌论坛上，医策智库执行总编辑郭海鹏、邢台市第九医院/巨鹿县医院院长吉增良、甘肃省张掖市甘州区人民医院院长马飞、四川省绵阳市第三人民医院副院长张润峰、广东省惠州市博罗县人民医院副院长吴阳等嘉宾，就“县域院长如何支持引领县医院学科发展，打造县域‘龙头医院’”展开深入交流。

吉增良结合巨鹿县的特点谈到，加强专科能力建设是提高医院核心竞争力的关键，加强人才培养也是医院生存的必由之路。马飞表示，目前张掖市甘州区人民医院成立了8个救治中心，此外还成立了工作室，通过向其他地区学习，不断提升服务能力。张润峰在经验分享时指出，县域医院同样要重视科研和教学，发挥医院硕博科研骨干力量，设计课题、申报课题，不断提升科研能力，形成了良性循环，促进医生不断掌握新技术、新理念，加强人才培养。吴阳表示，专科建设方面，医院通过积极调度县域医疗资源，不断强化自身。在紧密型医联体的带动下，医院在医疗管理、服务等方面得到了全方面的提升。