河南原阳县人民医院：智慧方案助力县域医院信息化升级

近期，由中国县域医院院长联盟主办的“2021县域医院信息化与大数据典型案例征集活动”圆满结束，河南省原阳县人民医院《智能化信息化高压注射系统助力影像诊断》案例获得“典型案例奖”。

县域医院信息化大数据案例评选颁奖现场（受访者提供）

原阳县人民医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级综合医院，先后被评为河南省“卫生先进单位”“模范职工之家”“健康中原先锋岗”和“群众满意的医疗卫生机构”。原阳县人民医院相关负责人介绍，信息化建设助力县级医院的全面升级，不仅大幅提升了诊治能力，使很多大病患者不再需要转到上级医院，基层群众得到了实实在在的好处；更重要的是，信息化方案的实施推动了县级医院与上级医院的全面接轨，保证了院际间、医联体内的数据传输，利于专业人才梯队的组建，进一步推动了县级医院的改革。

该负责人分享了一则相关病例：一名40岁男性伴有阵发性心慌症状，并有轻度胸闷，无胸痛，疑似冠心病。查无明显诱因。既往病史显示，患者有高血压病史。检查中对比剂注射方案采用拜耳MEDRAD STELLANT 信息化高压注射系统智能化P3T技术，即“个性化患者注射方案技术”。智能化P3T技术可以自动计算并优化对比剂注射方案和扫描时间，提高不同临床医生使用个性化注射方案的一致性；此外，得益于STELLANT拥有的信息化系统，所有的注射信息可上传至PACS，实现影像诊断结果互联互通，有利于患者在分级转诊时医学影像质量的一致性，从而让患者享受到县级医院影像科信息化所带来的福利。最终，这名患者在原阳县人民医院通过心脏CT检查使得病情得到了确诊和及时救治。增强CT检查中所呈现的细节清晰的图像，让原阳县人民医院的诊断结论也获得了省级专科医院指导专家的肯定。

据介绍，县域医院信息化与大数据典型案例征集活动由国家卫生健康委员会相关司局指导，中国县域医院院长联盟/海南博鳌县域医疗发展研究中心主办，旨在通过征集和评选典型案例推动了县域医疗信息化建设与发展，助力互联网、大数据、人工智能等同卫生健康产业深度融合，展示县域医疗机构各类信息化案例应用效果，为广大县域医疗信息化建设提供可复制可推广的参考经验。