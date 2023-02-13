新冠病毒进化研究有了新视角

科技日报讯 （记者刘霞）美国和瑞士科学家在生物预印本网站（bioRxiv）提交论文称，他们利用已经公开的数百万个新冠病毒的基因组序列，以前所未有的方式对其进化情况开展了研究，揭示了新冠病毒为了存活必须处于特定状态且能耐受变化的基因位点。这一发现有助科学家开发出靶向新冠病毒某些蛋白的新型药物。

研究人员指出，通过监测新冠病毒变异株的生长情况，他们有可能识别出一些对病毒生长有利的病毒核糖核酸（RNA）单个碱基字母的突变。这些碱基字母与构成病毒基因主干的四个碱基有关，但这些单字母突变只是所有可能出现突变的一小部分。

新冠病毒每个RNA单字母可能平均突变了15000次。数以百万计新冠病毒测序样本为研究人员提供了评估这些自然实验结果的方法。

在最新研究中，美国弗雷德·哈钦森癌症中心和瑞士巴塞尔大学研究人员使用数百万个已公开的新冠病毒基因组序列，首先统计了已知所有单字母突变均为中性的位点发生突变的频率，因为这不会导致蛋白质序列发生任何变化，所以得到的结果会指出在不影响病毒适应性的情况下，任何位点发生突变的频率。然后，他们将每个位点观察到的突变数量与预期数量进行比较，并将结果映射到新冠病毒所有蛋白上，以揭示病毒要生存并传播，哪些位点必须处于特定状态，哪些位点可以耐受变化。

研究人员称，这一发现有助于科学家开发出靶向新冠病毒某些蛋白的新型药物，这些蛋白通常不易通过变异来逃避现有药物的攻击。