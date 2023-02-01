中疾控：CH.1.1短期内不会引起本土大规模流行

人民网北京2月1日电 （记者孙红丽）1月31日，中国疾控中心微信公众号发文表示，奥密克戎变异株CH.1.1短期内不会引起本土大规模流行。

中国疾控中心透露，2022年11月13日，我国通过基因组测序首次从天津市报送的1例泰国输入病例样本（2022年11月10日采样）中检出CH.1.1进化分支。截至2023年1月30日，共监测发现24例CH.1.1及其亚分支输入病例。输入病例来源地涉及15个国家或地区。未监测到CH.1.1及其亚分支的本土感染病例。

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奥密克戎变异株 CH.1.1是什么？

CH.1.1属于奥密克戎变异株BA.2.75的第六代亚分支。最新研究显示，由于新增多个突变位点，增加了CH.1.1的免疫逃逸能力。同时，新增的一个突变位点（L452R）曾经是德尔塔变异株的特征性突变位点。但值得注意的是，该突变位点也存在于许多其他奥密克戎变异株亚分支中，如BA.5.3和BA.5.1.3等。

2022年11月至今，CH.1.1在美国新冠病毒流行株中占比呈上升趋势。2023年第4周，CH.1.1在美国流行株的占比为第五位，仅次于XBB.1.5、BQ.1.1、BQ.1和XBB变异株。

CH.1.1致病性会更强吗？

目前，未见CH.1.1变异株的致病性增强，仍需进一步关注。一般新毒株出现后，感染病例需达到一定规模并持续一段时间，才能初步判断新毒株的致病力是否变化。

CH.1.1全球流行特点

根据GISAID数据库收录序列显示，CH.1.1于2022年7月8日在印度首次采集发现。近1个月，CH.1.1及其亚分支在全球序列数占比超过6%。截至2023年1月30日，已在67个国家或地区监测发现，主要在英国、丹麦、新加坡等国流行，在英国近一个月内上传的新冠病毒序列中占比约为25%。

CH.1.1能引发第二轮感染吗？

尽管CH.1.1变异株的免疫逃逸能力和传播优势进一步增强，导致突破感染和再感染风险增加，但我国大部分人群体内已存在高水平中和抗体，对CH.1.1存在一定的交叉保护作用，CH.1.1短期内不会引起本土大规模流行。脆弱人群（65岁以上老人、基础病患者和未接种疫苗者）以及未感染人群仍需加强个人防护。

如何面对CH.1.1？

坚持做好个人防护、保持良好卫生习惯、不要相信未经证实的网络报道。