立春，春天到了吗？（把自然讲给你听）

立春时节，我国广东、广西以及云南南部、福建东南部等地往往已经入春；四川东南部、福建北部等地则在2月逐步入春；中东部大部分地区入春时间在3—4月；内蒙古东部、黑龙江以及青藏高原大部地区的春天要等到5—6月

立春为二十四节气之首。立，是“开始”之意；春，代表着温暖、生长。立春通常在每年的2月3日至5日，今年立春在2月4日。

谚语有云：吃了立春饭，一天暖一天。随着天气逐渐回暖，我国南方地区日照和降雨逐渐增多，一些地方已经“吹面不寒杨柳风”。不过，我国幅员辽阔，南北方气候差异大，立春时北方大部分地区仍然较为寒冷，有些地方甚至还在下雪，并没有进入自然意义上的春天。

按照气象学入春标准，当气温的滑动平均值连续5天大于或等于10摄氏度，达到这个标准的第一天就是春季的起始日。根据这一标准，各地的入春进程自南向北有着显著差异。立春时节，我国广东、广西以及云南南部、福建东南部等地往往已经入春；四川东南部、福建北部等地则在2月逐步入春；中东部大部分地区入春时间在3—4月；内蒙古东部、黑龙江以及青藏高原大部地区的春天要等到5—6月。近年来，随着全球气候变暖，我国大部分地区的入春时间逐步提前，长江中下游地区的入春时间较上世纪80年代普遍提前了5—10天。

“青帝东来日驭迟，暖烟轻逐晓风吹”，春意味着风和日暖，也意味着万物生长。人勤春来早，各地陆续入春后，春耕春播工作也自南向北陆续展开。值得注意的是，春季处于大气环流调整期，冷暖空气活动频繁。若是冷空气南下与南方暖湿空气相遇并相持，极易形成持续性低温阴雨天气，发生倒春寒现象。每年3—4月，倒春寒天气在南方易造成早稻烂种烂秧，在北方会对冬小麦和林果的生长造成较大影响，需注意防范。

立春时节，虽然天气开始慢慢回暖，但早晚温差仍然很大，我们一方面应当及时关注最新发布的天气预报和预警信息，为出行提供指导；另一方面，在大部分地区，也要注意保暖。民间俗语“春捂秋冻”是有一定道理的，注意保暖可以让我们的身体对多变的天气有一个逐步适应的过程。大家可用多层穿衣法来应对天气变化，保护身体健康。

（作者为国家气象中心高级工程师，本报记者李红梅采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年02月02日 14 版）