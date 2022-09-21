新光治疗系统克服抗癌难题

治疗癌症的一种方法是使用光解封系统的光动力疗法，在这种疗法中，光被用于在肿瘤处原位激活抗癌剂。然而，合适的药剂必须在可见光下稳定，在低氧环境下具有抗肿瘤作用，并能够被低能量组织穿透性红光激活，这些特性的组合很难实现。现在，日本东京大学工业科学研究所的一个团队开发了一种新的平台，首次使用有机铑酞菁配合物来实现这种特性组合。相关论文发表在最新一期《化学通讯》期刊上。

传统的光动力技术依赖于活性氧的形成来摧毁癌细胞，但许多肿瘤含有缺氧环境。光解封系统解决了这个问题，在这种系统中，试剂以非活性形式给药，然后在肿瘤部位被激活或“解封”。它们解封烷基自由基。已知烷基自由基在有氧和无氧存在的情况下都能诱导细胞死亡。在有氧的情况下，烷基自由基会转化为末端醛，这些末端醛也可以诱导细胞死亡。该团队首次使用了一种名为“有机铑酞菁配合物”的分子开发了一种用于光解封疗法的新型平台。

研究论文主要作者解释说，在合成、提纯和测量过程中，新开发的有机铑酞菁配合物在环境光下高度稳定，但可以被发出纳秒红光脉冲的激光激活，这些纳秒脉冲激光(脉冲时间为十亿分之一秒)对医务人员来说操作相对容易。

他们进一步证明，在有机铑酞菁配合物被激活后释放的化合物对HeLa细胞(一种从癌症发展而来的细胞系)具有毒性，表明如果这些化合物在肿瘤内释放，将具有抗癌的能力。

研究人员表示，新技术可以允许光化学产生多种烷基自由基和醛，而使各种生物活性分子的位点选择性释放成为可能。作为对其他系统的改进，它为光治疗癌症开辟了一条令人兴奋的新途径。