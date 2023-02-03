智慧医疗：守护健康触手可得（健康直通车（第109站））

2022年12月21日，在浙江省金华市婺城区柳湖花园社区药事服务站智慧药房自助售药设备旁，药师为市民解答用药选购注意事项。

田双双摄（人民视觉）

近期，内蒙古自治区中医医院开通网上诊疗服务，方便市民就医。图为1月17日，该医院医生进行线上诊疗。

新华社记者 李志鹏摄

推出视频急救呼叫系统，开展网络问诊，打造互联网医院……近年来，随着数字化技术的不断提高和广泛应用，越来越多的患者享受到更为方便快捷的诊疗服务。近日，在2023微信公开课PRO现场，多地专业人士讲述了在智慧医疗方面的探索和实践。

院前急救：视频120为挽救生命赢得宝贵时间

高效的应急救援体系往往能争取到最佳的救援时机。中山大学第八附属医院重症医学科主任（重庆市急救医疗中心急诊部原主任）黄健介绍，急救电话120诞生已有30多年。群众通过拨打120直接呼到急救中心，可以获得相应的救助。

“但是120毕竟是一个单线程的联系电话，相应地，它的信息传递量就比较有限。在救护车到达之前，患者实际上是处于没有专业帮助的状态。”黄健说，在我国，救护车到达现场的时间平均为17分钟，紧急时刻每一分钟都生死攸关，这期间如果有专业人员的救助或远程指导救助，对提高急救效率、挽救生命意义重大。

怎样提高急救效率？如何让患者在第一时间获得救助？

黄健介绍，经过不断探索，2022年初，重庆市急救医疗中心推出“渝视救”视频120小程序，群众点击“渝视救”便可一键报警，后台系统可自动定位锁定呼救者位置，以便救护车准确前往呼救地点。与此同时，呼救者点击后台发来的短信链接，可以直接打开小程序进行视频，实现急救现场的画面直播。通过直播视频，急救调度中心的医务人员可以直观了解患者病情，在救护车到达到现场前通过视频指导现场人员实施自救互救，为挽救生命赢得宝贵的抢救时间。

“例如当患者正在失血，我们可以教现场的人怎么科学止血；有的患者被异物卡喉，我们可以马上教呼救者一些手法，可能很快就能把异物弄出来。”黄健说，目前，该系统已经覆盖重庆市各个区县。截至2022年11月底，群众通过微信小程序报警已达1.1万次，通过短信唤起小程序并打开视频已有逾2000次。

“通过微信小程序等现代技术手段，可以把传统的急救方式变得更加智能。虽然不是每个人都会用到这个视频急救呼叫系统，但是有备无患，希望这样的救命手段能被更多人知晓。”黄健介绍，除重庆之外，杭州、上海等全国其他城市正准备推出类似的急救小程序，以便捷高效帮助到更多的人。

线上问诊：足不出户也能安心看病

早起去挂号，排队2小时，看病5分钟……曾经，很多人都有这样的就医经历，而现在，线上问诊正将这类烦恼化解于无形，人们在家就能享受到优质便捷的医疗服务。

“为了让更多患者足不出户就能实现全程线上诊疗，近年来我们不断提升信息化水平，优化互联网诊疗流程，稳步推行远程诊疗服务。”北京友谊医院信息中心主任王力华介绍，2020年9月，北京友谊医院的互联网诊疗正式上线。患者通过线上预约互联网视频号源，即可在选定时间得到专家视频远程问诊、根据病情开具处方或诊疗单、药品邮寄到家等服务。2021年5月，医院互联网诊疗与北京医保对接，服务人群进一步扩大。目前，医院全部科室均已开展互联网门诊，共开设129个出诊单元，只要曾在北京友谊医院有就诊记录的患者均可以选择互联网诊疗，为患者就诊提供了便利。

随着疫情防控措施的优化和互联网诊疗服务能力的提升，越来越多的人选择了居家线上问诊。为充分发掘优势医疗资源，引导医生充分利用碎片化时间为患者提供医疗服务，2022年11月28日，在原有互联网视频诊疗的基础上，医院互联网服务推出了图文诊疗模式，并进行了为期一周的义诊活动。在用药咨询方面，医院近日开通了免费的用药咨询互联网门诊，“过去需要到医院用药咨询中心才能进行的咨询，现在可以在家拍摄图片、在线发送问题进行免费咨询。”王力华说。

互联网医院：实现优质医疗资源共享

“2014年10月25日，我们开出了第一张互联网医疗处方。”广东省第二人民医院（广东省应急医院）院长瞿红鹰介绍，中国农村人口数量多，农村、社区老人不方便到医院看病，如何能让群众更方便快捷地看病？互联网医院是未来发展的重要方向。

2014年，广东省第二人民医院（以下简称“省二医”）就建成网络医院，通过远程会诊、网上转诊，将省级三甲医院的优质医疗服务下沉到基层。2015年，阳山县请来省二医对口帮扶县医院。“我们打造了省、县、镇、村一体化分级诊疗‘阳山模式’来帮扶基层。”瞿红鹰介绍，他们建设的互联网医院打通了省二医、县医院和村医三方平台，让大家能在同一个平台上沟通。当地百姓平时讲方言，村医既懂当地方言，又懂医学知识，在沟通中起到了很好的桥梁作用。

“以前阳山流行一句话‘大病去广州，小病去贺州’。”瞿红鹰说，帮扶5年后，填补阳山医疗技术空白149项，当地的县域住院率从70%提升到85%，以前阳山县人民医院许多做不好、不敢做的手术都先后顺利开展，现在连出外务工的阳山人都选择回家看病，更多山区群众能够留下来看病，避免了外出就医的奔波。

“2020年，我们到广东一个帮扶点做义诊时，一位村民专门跑过来，送给我一个大大的柚子。这位村民说，‘我就是通过省二医互联网医院把心脏病治好了，现在可以自己种柚子、自力更生了，感谢你们！’”提起这件事，瞿红鹰感慨不已。

在瞿红鹰看来，除了互联网医院，数字化医疗还有很多值得探索的领域。“2021年，我们打造了全国首家5G全场景智能医院，目前已经做了五大场景，包括5G+院前急救、5G智慧安防、5G线上就诊、5G智慧病房、‘智慧大脑’等。2022年，我们建设了全国首个智慧家庭病房，实现了智慧居家医疗、居家护理和居家康复一体化，打造没有围墙的医院。”瞿红鹰说，未来随着老龄化程度的加深，探索智能化的医疗服务，对提高老年人生活质量有着重要意义。

一码通用：破除互不通用信息壁垒

近年来，我国全面推进落实“互联网+医疗健康”10项服务30条措施，深化便民惠民“五个一”服务行动，群众就医获得感明显提升。

“在这种背景下，我们结合‘五个一’开展了相应的服务工作。”陕西省卫生健康信息中心副主任吴德刚介绍，他们重点推进了“一码通”融合工作，破除多码并存互不通用的信息壁垒。“具体而言，就是基于国家统一标准的‘电子健康码’，强化行业内一码通用，包括重点解决医疗机构的‘一院一卡互不通用’问题，拓展在诊疗服务、公共卫生服务、慢病管理服务、健康教育等领域的使用，逐步实现了行业内一码通用。”吴德刚说，与此同时，积极推进跨部门的“多码融合”，例如支持金融支付码、市民卡，鼓励和推动各地探索利用统一“互联网+医疗健康”服务入口，加强档案与病例的有效融合等。

“我们建立了基于‘健康陕西公众服务’微信小程序的统一健康服务入口，创新打造了‘1+3+N’的应用服务体系。”吴德刚说，“1+3+N”即以电子健康码为中心，建设智慧医疗场景、健康管理场景、疫情防控场景3大应用场景，提供N个应用服务，推动“一码通用、一码多用”，数据全连通、场景全覆盖的卫生健康信息模式。