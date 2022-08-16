本报电 （李秋旸）日前，社会评价科技推动公立医院高质量发展暨京津冀合理用药研讨会在北京召开。来自京津冀三地卫生健康、医疗机构等领域的专家，聚焦慢病药事管理与患者用药安全，就提升京津冀合理用药水平、促进医药行业健康发展、医保改革支付下的慢病管理等话题建言献策。

北京大学医药管理国际研究中心主任史录文指出，提升合理用药水平是推进公立医院高质量发展的重要抓手，需要建立一支技术过硬、知识过硬的药师队伍。希望能够以“社会评价科技”助力“三医”联动，探索出一套可以供各方依从的技术体系或方法，更好满足人民群众多元化医疗服务需求。

国家卫健委卫生发展研究中心研究员黄二丹分享了紧密型医共体背景下强化慢病管理的新思路。他指出，医共体的一个核心就是县级医院与乡镇卫生院有利益机制的合作，在合作中一方面促进资源和服务下沉，另一方面让医院和基层获得激励，提升能力。要以信息为主导，以标准和质量为依规，以团队为补充，以在医保按人头付费下推进绩效考核，通过主动健康服务，实现慢病管理。

本次活动由人民在线与北京医学奖励基金会联合主办，默克医药健康中国支持，会上还发布了《安全合理用药社会评价报告》。《报告》指出，下一阶段，如何进一步提升获得感，让幸福感更加触手可及，将成为舆论关注药品安全阶段规划的一大焦点。社会评价机制可以为有关部门提供多方面信息，破解健康事业发展过程中在社会层面的难点、痛点，为有关部门高效施政助力。