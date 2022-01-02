北京院前医疗急救号码统一为120

急救、抢救等可拨打“120”求助 非急救医疗转运服务可拨打“999”

本报讯（记者 蒋若静）北京市卫健委昨日发布消息，在市委市政府领导下，市卫生健康委、市红十字会协同配合，全力推进，自2022年1月1日开始，本市院前医疗急救服务呼叫号码正式统一为“120”，对院前医疗急救服务实行统一指挥调度，老百姓遇到急救、抢救等紧急情况可拨打“120”求助。此外，市民可以拨打“999”呼叫非急救医疗转运服务，满足老百姓出院回家、跨省转运等非急救服务需求。

近年来，本市加强顶层设计，持续深化院前医疗急救体系建设，将其作为首都公共卫生应急管理体系建设的一项重要内容，确立了以政府举办为主，社会参与为辅，统一规划布局、统一指挥调度、统一服务规范、统一监督管理、统一保障标准、统一绩效考核的建设原则，明确了六个方面的工作任务，并持续推进。目前，全市院前医疗急救呼叫满足率保持在97%以上，服务满意度保持在98%以上，平均急救反应时间接近15分钟。

北京青年报记者了解到，院前医疗急救是指院前医疗急救机构按照调度机构的调度，在将“急、危、重患者”送达院内医疗急救机构救治前开展的以现场抢救、转运途中紧急救治和监护为主的医疗活动，以及与院内医疗急救机构的交接活动。

为实现院前医疗急救统一呼叫号码、统一指挥调度，进一步提高院前医疗急救服务的效率和服务质量，建设完善的院前医疗急救服务体系，2021年市人大常委会对《北京市院前医疗急救服务条例》进行了修订，进一步明确了本市院前医疗急救服务的专用呼叫号码为“120”，增加了“统一指挥调度”的表述，规定对院前医疗急救与非急救医疗转运实行分类服务和管理，对非急、危、重患者，告知其本市非急救医疗转运服务的途径。

现阶段，市民可以拨打“999”呼叫非急救医疗转运服务。非急救医疗转运，即除了院前医疗急救服务之外，不需要实施急救措施的医疗护送和转运行为，包括本市行政区域内及跨省际的非院前医疗急救转诊、转院，治愈(好转)患者出院或转至护理院、康复医院、养老院，行动不便患者看病就医等提供的医疗照护类转运服务等，非院前医疗急救转运服务，以及航空医疗救援服务，均可拨打“999”。

发生突发事件时，120指挥调度中心可根据需要，联合999指挥调度中心，指挥调度999服务力量协助开展紧急医疗救援工作。重大活动、重要节日、重点场所的医疗保障任务，由政府相关部门安排。

北青报记者了解到，目前本市正持续完善公共卫生应急服务体系。按照不久前刚刚发布的《“十四五”时期健康北京建设规划》，除了统一院前医疗急救呼叫号码外，每个街道（乡镇）至少设置一个标准化急救工作站，全市急救站点增至465个，配备必要的车辆和设备，充实急救人员，加强急救站点和综合医院、社区卫生服务机构的结合，院前医疗急救服务平均反应时间小于12分钟。