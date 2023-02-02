禽流感病毒突变或增感染人类风险

近日，《自然》和《科学》杂志同时报道了2022年10月在西班牙水貂养殖场暴发的禽流感疫情，强调一种可在哺乳动物之间传播的H5N1型流感病毒或增加人类和野生动物的感染风险。研究人员警告说，如果不采取谨慎的预防措施，这种疾病最终可能会在人群中传播。

2022年10月，西班牙加利西亚地区一个养殖场的水貂开始死亡，起初人们认为可能是新冠病毒的影响，因为新冠病毒已袭击了其他国家的一些水貂养殖场。但检测结果却表明H5N1禽流感病毒才是罪魁祸首。当局立即扑杀了该养殖场的5万多只水貂，并对工人进行了隔离检查。

从该养殖场的4只水貂身上提取的病毒样本，经过基因测序后显示，与禽流感病毒相比出现了一些变化，其中包括一种聚合酶基因T271A的突变。这种变化有助于H5N1病毒在哺乳动物组织中更好地复制。在其他受感染哺乳动物的病毒样本中也发现了这种变化。

研究人员表示，哺乳动物捕食鸟类或者吞食鸟屎后，也有可能会感染禽流感。H5N1病毒在哺乳动物间的传播意味着公共卫生风险有所上升。研究人员担心，水貂的大规模养殖会增加禽流感疫情的风险，甚至会成为各类病毒不断变异的温床。此前，新冠病毒也曾在水貂间大规模传播。

德国弗里德里希·勒夫勒动物健康研究所主任梅滕赖特指出，H5N1禽流感疫情此前已被零星观察到从禽类传播到浣熊、狐狸、貂鼠、海豹。但是2022年10月在西班牙水貂养殖场暴发的疫情，则有可能让病毒获得直接在哺乳动物间传播的能力。它意味着病毒又向适应哺乳动物宿主演化了一步。

欧洲疾病预防控制中心出版的《欧洲监测》近期也有论文关注这一事件，它再次点燃了人们长期以来对H5N1病毒可能引发人类大流行的担忧。