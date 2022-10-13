综述：欧洲对禽流感疫情加强监测和防控

欧洲疾病预防控制中心日前发布报告说，欧洲出现有记录以来最大规模的禽流感疫情。有关部门加强了对疫情的检测和防控，特别强调与动物接触的工作人员等需要加强职业防护。

报告说，2021年至2022年度高致病性禽流感流行季是迄今在欧洲观察到的最大规模流行季。来自欧盟食品安全局、欧洲疾病预防控制中心和欧盟禽流感参考实验室的数据显示，这期间发现2467起家禽疫情，4800万只禽类被扑杀；在圈养鸟类中检测到187起疫情，在野生鸟类中检测到3573起疫情。

在空间分布上，报告指出，近期疫情影响的地理范围之广“前所未有”，从挪威北极地区到葡萄牙南部，影响了37个欧洲国家。

在时间对比上，今年6月至8月，在欧盟国家野生鸟类中检测到高致病性禽流感病毒的水平达到历史最高；今年6月至9月，出现疫情的家禽养殖场数量比去年同期多五倍。

分析显示，目前在欧洲流行的禽流感病毒属于进化枝2.3.4.4b，已发现的病毒有7种基因型。特别是其中的高致病性禽流感病毒H5N1已经传播到禽类之外，在比利时和挪威的赤狐、瑞典的港湾鼠海豚中都检测到这种病毒。这是首次在瑞典的港湾鼠海豚中检测到H5N1病毒。欧洲疾病预防控制中心还提到，在美国的宽吻海豚和加拿大的美洲黑熊中也首次检测到这种病毒。

面对前所未有的疫情，欧洲有关机构加强了监测和防控措施。欧洲食品安全局高级官员塞兹近日表示，随着鸟类秋季迁徙的开始，在欧洲越冬的野鸟数量增加，禽流感传播风险可能比前几年更高。该机构建议快速实施监测措施，以便及早发现病毒踪迹。

瑞典农业局日前已在禽流感风险增加的地区建立了监测系统，一旦出现较大规模感染，该局将在受影响的农场周围设立限制区。该局近日警示称，瑞典一些地区会因野生鸟类迁徙而迎来较高风险，时间通常在11月初至次年晚春，在此期间应提高警惕。农业局还将与瑞典国家兽医研究所一起进行风险评估，来确定高风险地区范围，并实时跟踪欧洲其他国家禽流感动态，以迅速应对新情况。

据欧洲媒体报道，荷兰和法国已开始针对本次禽流感疫情测试相关疫苗，但目前在疫苗有效性等方面仍存疑问。

欧洲疾病预防控制中心的报告说，虽然近年来欧洲没有发现人感染禽流感病毒的病例，但相关人士还是要注意加强防护。该中心就此发布了新的指南，强调了在无法避免与动物接触的工作场所采取职业安全和健康措施的重要性。这些措施包括适当通风、工作服和个人衣物分开、防止工人住所被污染等。

该指南强调，尽早识别传播事件至关重要。公共卫生专业人员和临床医生需要意识到，在接诊有相关风险的患者时有必要进行检测。