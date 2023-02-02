孕产妇如何做好新冠防护（服务窗·科学防疫）

与普通人群一样，孕产妇也是新冠病毒的易感人群。孕妇感染新冠病毒有什么症状？能否用药治疗？产妇感染后如何避免传染给婴儿？记者采访了专家。

“孕妇感染新冠病毒，如果没有基础病、合并症，临床表现与普通人群相似。”北京大学第三医院妇产科主任赵扬玉说，有一些孕妇可能患有哮喘、高血压等基础病，感染后可能导致病情加重，应该及时就医。孕妇在分娩过程中及分娩后，身体可能有一些血液动力学的改变，会出现病情进展风险。她提醒，妊娠晚期的孕妇，如果出现胎动异常、出血、肚子疼、疲乏无力等症状，即使不发烧也要到医院就诊，因为可能不是新冠感染而是妊娠晚期并发症。

赵扬玉表示，孕妇感染新冠病毒后，如果没有症状或者症状很轻微，可以不用药，但要通过多休息、适度饮水、保证睡眠，慢慢恢复体力。如果发烧38.5度以上，需要用药，因为高热本身对胚胎可能有热损伤，尤其在12周内，早期胚胎比较稚嫩，高热对胚胎有一定影响。如果用药，建议用单方制剂，比如单纯发烧就用单纯的退烧药，比如对乙酰氨基酚，尽量不用复合制剂。有一些孕妇可能患有基础病，比如高血压、糖尿病等，可能长期服用基础病药物，建议在用药前咨询医生，避免一些药物间可能有相互作用。

“新冠症状消失后，应该及时停药。”赵扬玉认为，药物一方面起治疗作用，另一方面还有一定的副作用。她提醒孕妇，“阳康”后继续注意防护，包括睡眠、营养均衡等，并逐渐、适当、个体化地采取一些运动措施，量力而行，逐渐达到康复。

疫情期间，医院门诊比较紧张，产妇该如何科学做产检？赵扬玉说，大多数助产机构都开通了线上医疗、线上问诊，产妇可以了解助产机构门诊时间调整变化，减少去医院就诊。产检的几个时间点不能错过：一是早孕期间，知道怀孕，但还没有确定宫内宫外，如果肚子不舒服应该去医院，以排除宫外孕的问题。二是怀孕12周左右NT筛查。三是怀孕22周左右超声结构的筛查。

孕妇去医院检查，关键是要做好防护。赵扬玉建议，孕妇要佩戴N95口罩，最好带酒精浓度为75%的棉球纱布，如果有一些接触要及时消毒，勤洗手。最好不乘坐人较多的交通工具。孕妇和陪诊家属应事先了解到医院大概需要完成的产检内容，事先做好规划，以减少在医院等候时间。

“孕妇感染新冠病毒后，如果是轻型，在严格的防护下，可以选择自然分娩。”赵扬玉说，如果是重型或者危重型，可能需要多学科团队共同来讨论，并考虑孕妇的耐受情况，来选择是否剖宫产分娩。在自然分娩过程中，分娩镇痛不是孕妇感染新冠病毒的禁忌，实际上分娩镇痛还可以缓解疼痛、焦虑引起的过度通气，降低耗氧量、心肺负担，可能让自然分娩过程更顺利。“从目前的数据来看，新冠病毒通过母胎传播可能性很低，请准妈妈们放心。”

“目前没有新冠病毒能通过母乳传播的证据，因此没有理由停止母乳喂养。”北京儿童医院急诊科主任王荃说，哺乳期妈妈“阳”了，如果身体允许，没有其他禁忌症，推荐继续母乳喂养。如果亲自喂养，一定要佩戴好口罩，建议是N95口罩，喂养前做好手卫生，彻底清洁双手和乳房。如果因为身体不允许或者因为其他原因不能亲自喂哺，也可以将母乳吸出来由其他的人代替喂哺孩子。在挤奶或者吸奶之前，除了戴好口罩以外，做好手卫生，做好所有喂哺工具的消毒，喂哺后对所有器具再次消毒。

《 人民日报 》（ 2023年02月02日 13 版）