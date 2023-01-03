老年人、儿童、孕产妇如何用中药治疗新冠？专家解答

人民网北京1月3日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就中医药医疗救治工作有关情况举行发布会，并回答记者提问。

老年人感染新冠病毒以后，如何选择中成药？对此，广东省中医院院长张忠德表示，老年人的体质就是正气虚，各种机能下降，尤其是80岁以上，还有很多基础病的，平时有慢性病的人，正气虚、肾气虚、脾气虚。感染了新冠病毒以后，分三个期，早期症状很轻微时，老年人的用药前提是早期干预、全程干预，当出现恶寒、头痛、发烧或者胃肠不好的时候，就开始选药了。

张忠德介绍，选药原则是阻断它向重症发展，如果是以发烧为主的就用清热解毒，以寒湿为主的就驱寒解毒为主。如果以湿邪为主，以胃肠道症状为主，就化湿解毒，如果以气喘胸闷为主就宣肺解毒。根据这些不同来选择“三药三方”，化湿败毒、宣肺败毒、清肺败毒，这三个方是一个很好的阻断老年人向重症发展的药物。

“更主要的是，老年患者的本质就是虚症，所以在这个过程中，一定要注意全程扶正。”张忠德说，补气为先，用西洋参、太子参，出汗多的温阳，西北地区多燥邪，就滋阴治疗。知道怎么去选，知道是为什么，就可以阻断。一旦出现高热不退、胸闷不舒服，尽快去专业的医院，让专业的医生处理。

“儿童目前治疗的可选药物不多，但是中医药在儿科方面，尤其是在外感性疾病方面有优势。”张忠德介绍，儿童的体质就是骄阳，很骄气。比如这一波疫情中，广东高烧的患儿比较多，中医药的治疗效果非常好，用麻杏石甘汤和银翘散组成健儿解毒方，大多数患者可以在24小时、36小时内把体温降下来，留下一点点咳嗽，很快就康复了。但是由于儿童病情进展非常快，如果持续高烧，并且出现一些抽搐、惊厥等情况，要尽快去医院。儿童的病情来得快、去得快，所以要关注好患儿体温的情况。

对于孕产妇人群，张忠德表示，中医药里面对于孕妇或者胎儿有影响的药物已经列得很清楚，所以在治疗孕妇的高危症状时，针对高烧、剧烈咳嗽、便秘这三个主要症状，中医药的效果非常好，中医药药典里面记载的对孕妇、胎儿没有影响的药物，现在也在广泛使用。

张忠德提示，如果出现高烧持续不退或者出现并发症，一定要去医院诊治。另外，孕妇服用中药，要在医生指导下服用，会取得很好的效果。