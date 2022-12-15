基层医生：对社区重点人群“一人一档”提供分级管理和服务

人民网北京12月15日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就基层医疗服务保障有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。

普通人缺少应对新冠的经验，一旦感染了以后，很容易产生焦虑、恐慌的情绪，尤其是老年人、孕产妇和儿童这些重点人群，一旦感染新冠以后，应该采取哪些措施？

针对这些疑问，上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心全科医生朱兰以其所在的社区卫生服务中心为例进行了说明。

朱兰介绍，最近中心对辖区内65岁以上重点人群进行了梳理，按照年龄合并基础疾病的情况，是否接种新冠疫苗，有没有失能等情况，一一进行了风险评估，按照不同的级别，提供相应的分类管理和分类服务。包括社区内的孕产妇、新生儿，还有一些肿瘤放化疗的病人和血透的患者，进行一一梳理，建立一人一档，提供相应的分级管理、分级服务。

如果重点人群感染了新冠病毒并实施居家治疗，会叮嘱感染者多饮水，多休息，勤洗手、多通风，做好必要物品的消毒，增加日晒，加强营养，必要时可以喝一些中医茶饮提高抵抗力。如果出现发热、咳嗽之类的症状，会指导他们用一些解热镇痛、退热的药物，同时提醒他们合理用药，避免盲目使用一些抗菌类的药物。

另外，还会对少数比较明显紧张或者焦虑的感染者进行安慰、沟通和心理疏导。

“作为普通人，在感染新冠的时候难免会紧张，但是过度的焦虑对疾病的预防和康复是不利的，所以我们在和居民沟通中，让大家建立战胜疾病的信心。也会告诉他们，上海市统一的心理热线电话，在必要时可以拨打电话，获得进一步的心理支持。”朱兰说。

如果有紧急的医疗需求应该怎么办？朱兰表示，如果居家感染者出现持续高热不退，或者呼吸困难，或者原有基础疾病加重的情况，我们会及时对接感染者本人和家属，第一时间进行转诊。对紧急医疗需求的重点人群，包括孕产妇、新生儿、肿瘤术后放化疗的患者和血透的患者，进行健康监测，需要外出就医时，协助做好相应的指导转诊。