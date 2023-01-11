中疾控：当前新冠疫情仍处于不同流行阶段 仍需科学规范佩戴口罩

人民网北京1月11日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就重点机构和重点场所疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，在一些气温回升较为温暖的地区，有部分人群在公众场合出现了不戴口罩的情况，实施“乙类乙管”之后是否有必要继续戴口罩，对公众场所的防控还有哪些要求？

对此，中国疾控中心传防处研究员常昭瑞表示，当前国内新冠病毒感染疫情仍处于不同流行阶段，仍需继续强调做好个人防护，科学规范佩戴口罩，尤其在以下情形应该佩戴口罩：

一是进入医院、商场、超市、室内会场、机场车站等环境密闭、人员密集的公共场所，乘坐飞机、火车、地铁等公共交通工具、厢式电梯时应全程规范佩戴医用外科口罩及以上级别口罩。

二是进入养老机构、社会福利机构等脆弱人群集中场所时。

三是出现发热、干咳、乏力、咽痛等新冠感染相关症状时。

四是近距离接触或者护理新冠感染者以及有新冠感染相关症状人员时。

五是医务工作者、交通运输、商场、超市、餐饮旅游、快递、保洁等从事公共服务以及密闭场所的工作人员。

此外，常昭瑞还提醒，在公共场所还需要继续保持社交距离、咳嗽礼仪以及环境通风消毒、清洁等防护措施。阻断新冠病毒传播，每人都有一份责任，重在细节，贵在坚持。