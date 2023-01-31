【新春走基层】

穿过一排排村屋，不用特别寻觅，一座带小院的白色房子就出现在眼前。好认、好找，可能是这座房子最大的特征，也是最大的便利。

60多岁的张炳乾对这座房子再熟悉不过了，他几乎每个月都要来一次。这位患有慢阻肺的老人，一大早又来了。接待他的是老朋友杨裕狂，一名行医40多年的老村医。

春节期间，记者走进这房子时，杨裕狂刚给张炳乾看完。“还是老毛病，给他用了一些化痰和扩张支气管的药。”他告诉记者。

“过年了，还这么忙？”记者问。

“越到过年，我们越要优先考虑老人家的身体健康状况。”杨裕狂说。

趁着空闲，杨裕狂带着记者参观了房子——湖北省大冶市陈贵镇欧家港村卫生室。房子不大，“五脏俱全”，有诊断室、治疗室、观察室、心理健康咨询点和药房，每间也就五六平方米。大厅里立着一块报销公示栏，村民看病费用和报销情况一目了然。

欧家港村卫生室目前有3名村医，除了杨裕狂，其他两位都是30多岁的年轻人。“后继有人！”杨裕狂言语间流露出些许自豪。

这会儿，一名年轻村医去了村里随访，另一名正在整理村民体检档案。

欧家港村老人多，为这些老人提供健康管理服务，是村医的主要工作。他们给每位老人建健康档案，每年免费做一次体检，平时还定期随访，进行慢性病跟踪管理，举办健康知识讲座等。

近年来，卫生室的条件也在不断改善。2021年，政府给卫生室配了智能健康服务包。服务包功能齐全，可以做心电图，测量血糖、血常规、血压等，测完后上传网络系统。“上门服务时带上，非常方便。”村医陈伊玲已经离不开它。

还有一件高兴事，杨裕狂指了指房顶，笑着对记者说：几个月前，村里争取资金，把卫生室内外都翻修了一遍。十几年的老房子，看起来更加整洁、更加亮堂了！