“乡村医生新冠防治专家委员会”成立

新春临近，短期内乡村返乡人员大量增加，乡村地区新冠疫情的传播风险增大，乡村疫情防控面临挑战。为帮助乡村地区平稳渡疫，帮助乡村做好疫情防控的各项准备工作，近日，上海复星基金会、上海广慈转化医学研究发展基金会成立“乡村医生新冠防治专家委员会”，聘请陈赛娟院士、宁光院士、樊嘉院士、王福生院士、瞿介明教授等专家为专委会专家顾问，上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真任专委会专家组组长，专家组成员包含张抒扬、李为民、张文宏等38位全国知名专家。

据了解，“乡村医生新冠防治专家委员会”旨在通过集聚各方专家力量，制定符合乡村现状的新冠救治专家共识、提供指导性建议，助力乡村基层医疗机构的新冠防治工作，让团圆之年更加欢乐祥和。专家组组长陈尔真表示：“乡村是我们目前疫情防控医疗救治的重中之重，我们必须花更大的努力去保护我们乡村的父老乡亲。”

1月12日，陈赛娟院士和宁光院士还呼吁社会爱心企业和爱心人士关注乡村基层疫情防控工作，提升乡村地区医疗设备与药品储备，以应对乡村临近春节防疫压力增大的现实情况，保障乡村群众健康的“最后一公里”。

四川大学华西医院院长李为民介绍，春节临近，农村地区面临更大的新冠感染医疗救治的挑战，乡村医生是新冠感染早发现、早治疗的前哨站。

“我们特别提醒村医们，对我们的老年人群，特别是免疫缺损的、免疫脆弱的人群，需要更多的关注他们有没有上呼吸道感染的症状。”上海交通大学医学院附属瑞金医院党委书记瞿介明表示。北京协和医院院长张抒扬和副院长杜斌也呼吁大家一起帮助村医更好的保护村民。

上海广慈转化医学研究发展基金会理事长陈赛娟院士表示，春节临近返乡人员增多，新冠疫情对农村和中小城镇地区产生较大的影响，由于这些地区医疗资源相对匮乏，且有大量老年人和有基础疾病人群，所以急需为应对奥密克戎疫情向农村地区扩散启动应急计划，将更多医疗资源配置到农村基层。据陈赛娟院士介绍，由上海复星基金会、上海广慈转化医学研究发展基金会联合上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海复星医药(集团)股份有限公司、河南真实生物科技有限公司等单位和公司启动的“乡村暖冬计划”，不仅将向中国乡村地区捐赠价值1亿元人民币的治疗新冠口服药，还邀请了瑞金医院多位专家录制针对新冠防治的乡村医院（医生）培训课程，以期给予乡村医生指导。

据了解，本次“乡村暖冬计划”村医新冠防治培训6个重点课程已经录制完成，课程将通过人民好医生客户端、复星健康等平台推出，以期给予乡村医生专业化培训指导。来自上海交通大学医学院附属瑞金医院的医学专家将从多个角度为村医开展相应的防治用药和健康管理培训，包括瑞金医院副院长陈尔真《新冠感染患者重症化的早期识别》、重症医学科科主任瞿洪平《新型冠状病毒感染重型患者处理原则》、呼吸与危重症医学科科副主任李庆云《新型冠状病毒感染与氧疗》、护理督导景峰《清醒患者俯卧位通气的操作规范》、海南省人民医院感染科科主任林峰《高危人群早期抗病毒治疗的必要性》等，为基层新冠防治提供专业的医学指导。

据悉，为进一步缓解农村地区诊疗压力，为广大村民提供新冠防治保障，复星健康（云守护）平台将给村医提供专家咨询平台，帮助乡村医生更好的问诊开方，乡村医生通过复星健康医生端扫码注册加入村医，进入村医守护专区，即可通过免费电话咨询和视频咨询专家的方式了解更多新冠防治内容和针对性的帮助，更好地守护村民。

1月18日18:30-20:30村医新冠防治培训，来自上海交通大学医学院附属瑞金医院的医学专家将在人民好医生客户端、复星健康平台直播，从多个角度为村医开展相应的防治用药和健康管理培训，为基层新冠防治提供专业的医学指导。直播结束后，课程将在人民好医生、复星健康等多个医疗专业平台上线，面对基层医生开放。