农村老年人新冠症状加重如何转诊？河北乡村医生介绍做法

人民网北京12月15日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就基层医疗服务保障有关情况举行新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，一些偏远农村的老年人如果感染了新冠病毒，并且症状加重，如何前往上级医院就诊？

对此，河北省邯郸市大名县西未庄乡中未城村乡村医生翟大龙介绍，首先，中未城村已经做到了家庭医生签约服务全覆盖。和村里65岁以上的老年人都进行了签约，每周开展一次随访，提供健康监测、用药监测服务，及时掌握老人的健康状况，药品是否短缺，甚至粮油米面短缺等情况。

其次，科学提供居家健康服务。如果老人感染新冠以后，对无症状或者症状轻微的老人，在身体健康允许的情况下，建议老人进行居家治疗，并通过入户、电话、微信等多种方式指导他们合理用药。对于合并有基础疾病的老人，会增加随访频次，同时为老人配送预防新冠的中药液和相关治疗用药。

最后，及时协助做好转诊服务。如果症状加重，超出了服务能力，会第一时间和乡镇卫生院取得联系，在保障安全的前提下进行转诊，协助做好转运工作。对失能老人，或者是高龄行动不便的感染者，会在上级医院专家的综合评估后，决定收治方式，如果不允许居家，会协助老人通过乡镇卫生院救护车进行转诊。