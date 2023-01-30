国家卫生健康委：春节期间基层医疗卫生机构医疗救治和疫情防控工作平稳有序

人民网北京1月30日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春节期间疫情防控有关情况，并回答媒体提问。

国家卫生健康委基层卫生健康司监察专员傅卫表示，基层医疗卫生机构是疫情防控和医疗救治的第一道防线，在春节期间面临着人员流动加大、返乡人员增多的情况，为更好掌握各地基层医疗卫生机构的运行情况和疫情形势，国家卫生健康委坚持基层医疗机构诊疗情况日监测、日调度、日报告制度。春节期间城乡基层医疗卫生机构一直保持正常运行，提供发热诊室门诊服务。

傅卫介绍，从2022年12月21日开展监测以来，乡镇卫生院和社区卫生服务中心发热诊室和普通门急诊的诊疗人次总体呈现先增后降趋势，目前正在平稳回落。在2023年1月21日至27日即整个春节期间，发热诊室的诊疗量处于低位，初一诊疗量最低，之后有一定回升，但一直低于节前的诊疗量，大约减少40%左右。与2022年12月23日的峰值比，下降94%。2023年1月27日，基层机构的普通门急诊的诊疗量为203.6万人次，与节前相比减少近三成，约为2022年12月29日普通门急诊峰值的44%。基层医疗卫生机构的运行整体平稳，能够满足群众发热诊疗和其他疾病的就诊需求。

傅卫说，各地在春节期间积极地做好重点人群和重症患者的转诊和转运工作，扩充120转运能力，增加电话坐席，同时组建非急救的转运车队来保障患者的转运需求。上级医疗机构建立转诊绿色通道，简化重症患者的转诊流程，确保及时收治。总的来看，春节期间基层医疗卫生机构的医疗救治和疫情防控工作平稳有序。