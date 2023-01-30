辽宁锦州：区域联动救治重症患者

“今天输液后感觉咋样，还有哪里不舒服？”春节期间，在锦州医科大学附属第一医院，呼吸与危重症科一病房主任柴文戍坐在患者冯盈芳病床边细心问诊。得知患者曾有下肢静脉血栓、房扑、冠状动脉支架植入等病史后，柴文戍从怀中掏出听诊器，俯下身来检查。

“呼吸和心率都正常。”柴文戍望向一旁的血氧仪说，“血氧浓度稍微有些偏低，不过问题不大。新冠病毒容易诱发一些并发症，您先按时用药，稍后给您预约肺CT检查。祝您春节愉快，早日康复！”

去年四月，锦州医科大学附属第一医院呼吸专科联盟成立。辽宁省西部的锦州、葫芦岛、朝阳和河北省秦皇岛等地的40多家二级以上医院，通过线上协作的方式，沟通病情、预留床位，帮助重症患者转诊。柴文戍介绍：“春节期间，病房内住院人数仍有近50人，其中新冠感染后引起的基础疾病加重的老年患者是我们的重点关注人群，同事们24小时轮流值班，全力救治住院患者。”

今年71岁的赵久刚，家住凌海市建业乡育新村，在春节前感染了新冠病毒，继发呼吸衰竭等并发症。就医当天，赵久刚便从县医院转诊至作为辽西区域呼吸与危重症救治中心的锦州医科大学附属第一医院进行救治。“入院后经呼吸支持及免疫调节治疗，患者气短症状已明显减轻，血氧也恢复稳定。”柴文戍说。

夜幕降临，值班医生阎雪仍在值守。“随着新冠病毒感染进一步优化‘临床分型’治疗，我们利用辽西区域呼吸与危重症救治中心，与县区及基层医疗机构搭建起协调联动机制，持续做好相关患者的及时转诊转运工作。”阎雪说。（记者 刘勇）