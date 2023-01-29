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节后返岗 “上班族”需要注意这些事

2023年01月29日11:37 来源：人民网

人民网北京1月29日电 （记者乔业琼）春节假期画上了句号，不少“上班族”已经陆续开启新一年的工作。节后健康安全返岗至关重要，返岗前请注意以下事项，让自己精神饱满地投入新的工作。

(责编：乔业琼、吕骞)


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