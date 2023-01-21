“6加6减” 营养师教你春节期间吃出健康

春节期间，大多数家庭往往是鱼肉满桌、菜肴超量，健康却在美食中受到损害。春节期间如何健康饮食？天津医科大学第二医院主管营养师边姗姗给出“6加6减”饮食建议。

谷薯加一点 精米白面减一点

主食可以变换花样吃。大米可以搭配小米、红小豆、玉米粒、高粱米一起煮饭；白面可以与地瓜面、玉米面混搭制作面食，不仅颜色丰富，还美味健康。除此之外，还可以制作“五谷丰登”拼盘，蒸食荸荠、红薯、紫薯、南瓜、玉米、芋头、山药，替代部分主食，既寓意吉祥，又营养加倍。

蔬菜加一点 荤菜减一点

在春节的餐桌上，几乎顿顿大鱼大肉，蔬菜往往成了被冷落的角色。其实，蔬菜是人体健康的“守护神”。春节期间应少吃大鱼大肉，多选择应季的新鲜蔬菜。蔬菜中富含的膳食纤维可以减少脂肪吸收，与肉菜做到荤素搭配，减少油腻。

白肉加一点 红肉减一点

红肉是指猪肉、牛肉、羊肉等；白肉是指禽肉及鱼、虾等水产。红肉含有丰富饱和脂肪酸、胆固醇和血红素铁，而白肉脂肪含量较低，脂肪中不饱和脂肪酸含量较高。建议红肉白肉搭配食用，烹饪方式以蒸、煮为主，减少烘烤、油炸，这样既可以满足优质蛋白质、血红素铁的摄入，又可以避免摄入过多的饱和脂肪酸和胆固醇。

种类加一点 分量减一点

食物多样是平衡膳食的基本原则。科学选择不同颜色食物合理搭配，有助于节日饮食健康。在准备食材时，可以种类多一些，分量少一些，避免浪费。实在吃不了剩下的菜品，保存时间也不宜过长。剩荤不剩素，凉菜不要留，尽量不吃隔夜菜。

茶水加一点 酒水减一点

节日期间，餐后可适量饮用红茶，消食除腻，减肥降脂。另外，饮酒要适量，避免空腹饮酒。饮酒前可以先吃些谷物类或淀粉含量高的食物；饮酒后可适当饮用加蜂蜜的花茶、水果茶，或葛根茶，均有醒酒保肝的作用。

优质蛋白质加一点 精致碳水化合物减一点

优质蛋白质是构成人体免疫系统的物质基础。尤其在疫情期间，每餐除了要有蔬菜，还要注意鱼、肉、蛋、奶、豆制品等高蛋白质食物的摄入。同时，减少精制碳水化合物摄入，如精白米面、糕点，以及含糖饮料、零食等。精制碳水化合物不仅失去了食物中原有的营养素，如摄入过多还会导致超重或肥胖。另外，在水果选择上，优选新鲜水果，少喝鲜榨果汁，远离果汁风味饮品。（视频制作：实习生赵嘉欣）