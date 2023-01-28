提升基层诊疗能力 全力救治危重患者

春节前夕，山西省洪洞县大槐树镇卫生院，临时改建的发热门诊里，心电图监护仪、除颤仪、简易呼吸器等设备一应俱全。大厅里，几位老人正在输液。

“上午接诊了8名患者，基本都是康复后期出现了咳嗽等症状。”大槐树镇卫生院院长司武斌介绍，“新冠感染高峰基本过去，目前药物储备充足，10名医生、8名护士24小时轮岗值守。”

发热门诊应设尽设，洪洞县4家二级以上公立医院开设63间诊室，15家乡镇卫生院开设31间诊室，还将一家酒店改造成备用发热门诊。

有63万余人的洪洞县，作为山西第一人口大县，如何避免医疗资源挤兑、确保平稳有序转段？

“我们紧盯重点人群预防、医疗资源统筹、药品物资保障、危重患者救治4个关键环节。”洪洞县卫体局局长高红安介绍。

洪洞县坚持关口前移，对65岁以上，尤其是患有基础疾病的重点人群建立健康台账，加强健康监测和巡查服务。并采取“红黄绿”三色分类管理法，对相关人员每周分别入户随访3次、2次、1次。截至目前，全县共摸排重点人群7.5万余人。

“这段时间，村医工作较重，我们从去年12月底开始，每天给每名村医100元补助，连续发放1个月。”洪洞县医疗集团党委书记杨云峰介绍。

“血氧饱和度能达到98%，恢复得不错，可以出院了。”1月16日下午，洪洞县人民医院急诊科主任侯敏带来好消息，77岁的王女士连连道谢。

“她送到抢救室的时候情况危急，我们对她进行了心肺复苏、气管插管等抢救措施。”侯敏介绍，从去年12月25日到今年1月10日是急诊高峰期，最多的时候每天接诊200名感染患者。

“危重患者救治是必须兜紧的底线。”杨云峰介绍，洪洞县增加了120急救中心值班力量，统筹调度各乡镇卫生院33辆救护车，在全县调配50名医生、112名护士投入重症监护救治。

春节返乡高峰之际，为加强危重患者救治，山西开展“千名医师下基层”巡回医疗工作，按照每个县一支医疗队的标准，从4所省重点医院抽调专家，组建重症和危重症专家巡回医疗队，从全省51所医院抽调1200余名医务人员，深入县乡村和养老院等重点机构进行救治服务。

目前，山西所有乡镇医院均配备了救护车，并于1月7日前将1000余万片基本退烧药品免费分发至全省2万多个村卫生室。

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 04 版）