人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>健康·生活

春节期间健康饮食防感染提示【健康幸福过新年】（9）

2023年01月20日22:34 | 来源：健康中国
小字号

　　1

　　提升免疫力，感染，促康复

　　未感染新冠的居民朋友要保持良好的个人卫生和防护习惯，坚持戴口罩、勤洗手、少外出、慎聚集，合理膳食，适量运动，坚持就是胜利。

　　新冠病毒感染者在康复期，要保证鱼、禽、瘦肉、蛋、奶、豆制品等优质蛋白的适量摄入。

　　有不适症状的可选择相应的食养方帮助调理（参见“健康中国”公众号2022年12月20-21日和2023年1月9-12日系列内容），促进消化道等功能逐步修复。

　　同时注意不要进补太多、太急，调适情绪，循序渐进恢复身心良好状态。

　　2

　　饮食有度，避免暴饮暴食

　　食不过饱，建议只吃七八分饱。若某一餐或某天“暴饮暴食”了，其他餐次可适量控制。

　　珍惜食物，摒弃铺张浪费。多人同桌要使用公筷公勺，防范疾病传播。

　　3

　　荤素搭配，蔬菜水果不能少

　　春节的餐桌，保证适量鱼禽肉蛋奶等优质蛋白的同时，不能少了富含维生素、矿物质、膳食纤维的蔬菜水果。

　　建议餐餐吃蔬菜，深色蔬菜占一半，天天吃水果。

　　在外点餐也要做到荤素搭配、粗细搭配、营养均衡。

　　购买包装食品要看标签，了解配料、营养成分和保质期。

　　4

　　控制"三高"食物、刺激性食物

　　烹调时要有意识控制油、盐、糖的使用，多蒸煮少煎炸。

　　避免进食过多重口味食物，如油炸油煎食物、腌制熏制食物、过于辛辣刺激的食物等，少喝含糖饮料。

　　零食不宜吃太多，不影响正餐为宜。

　　尽量选择营养价值高、天然原味食物，如鱼虾、新鲜水果等。

　　坚果推荐吃原味，每天一小把即可。

　　5

　　规律进餐、适量运动

　　充足睡眠

　　春节期间尽量保持日常作息规律，做到一日三餐定时定量。

　　倡导积极的身体活动或运动，保持吃动平衡、充足睡眠

　　6

　　良好卫生操作

　　防范食源性疾病

　　家庭烹饪要注意卫生操作，做好清洗消毒。

　　加工和盛放生肉、水产和蔬菜的器具要与熟食分开，在冰箱储存时也要分隔存放。

　　菜肴要烧熟煮透，糕点、凉拌菜、熟食卤味等冷食类食品可少量多次制作，以24小时内吃完为佳，不要存放超过48小时

　　注意防范风险，不食来历不明的野菜野果等。

　　谨防酵米面、自制药膳药酒、变质甘蔗等食物中毒。

　　来源：国家食品安全风险评估中心、中国疾控中心营养与健康所

(责编：宋心蕊、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部