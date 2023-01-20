1

提升免疫力，防感染，促康复

未感染新冠的居民朋友要保持良好的个人卫生和防护习惯，坚持戴口罩、勤洗手、少外出、慎聚集，合理膳食，适量运动，坚持就是胜利。

新冠病毒感染者在康复期，要保证鱼、禽、瘦肉、蛋、奶、豆制品等优质蛋白的适量摄入。

有不适症状的可选择相应的食养方帮助调理（参见“健康中国”公众号2022年12月20-21日和2023年1月9-12日系列内容），促进消化道等功能逐步修复。

同时注意不要进补太多、太急，调适情绪，循序渐进恢复身心良好状态。

2

饮食有度，避免暴饮暴食

食不过饱，建议只吃七八分饱。若某一餐或某天“暴饮暴食”了，其他餐次可适量控制。

珍惜食物，摒弃铺张浪费。多人同桌要使用公筷公勺，防范疾病传播。

3

荤素搭配，蔬菜水果不能少

春节的餐桌，保证适量鱼禽肉蛋奶等优质蛋白的同时，不能少了富含维生素、矿物质、膳食纤维的蔬菜水果。

建议餐餐吃蔬菜，深色蔬菜占一半，天天吃水果。

在外点餐也要做到荤素搭配、粗细搭配、营养均衡。

购买包装食品要看标签，了解配料、营养成分和保质期。

4

控制"三高"食物、刺激性食物

烹调时要有意识控制油、盐、糖的使用，多蒸煮少煎炸。

避免进食过多重口味食物，如油炸油煎食物、腌制熏制食物、过于辛辣刺激的食物等，少喝含糖饮料。

零食不宜吃太多，不影响正餐为宜。

尽量选择营养价值高、天然原味食物，如鱼虾、新鲜水果等。

坚果推荐吃原味，每天一小把即可。

5

规律进餐、适量运动

充足睡眠

春节期间尽量保持日常作息规律，做到一日三餐定时定量。

倡导积极的身体活动或运动，保持吃动平衡、充足睡眠。

6

良好卫生操作

防范食源性疾病

家庭烹饪要注意卫生操作，做好清洗消毒。

加工和盛放生肉、水产和蔬菜的器具要与熟食分开，在冰箱储存时也要分隔存放。

菜肴要烧熟煮透，糕点、凉拌菜、熟食卤味等冷食类食品可少量多次制作，以24小时内吃完为佳，不要存放超过48小时。

注意防范风险，不食来历不明的野菜野果等。

谨防酵米面、自制药膳药酒、变质甘蔗等食物中毒。

来源：国家食品安全风险评估中心、中国疾控中心营养与健康所

(责编：宋心蕊、牛镛)