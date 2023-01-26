加强医疗资源调配  有效提升救治水平

“高龄人群症状缓解，但影像学改变不明显的，存在复发风险。要关口前移，密切观测，先症而治，截断病势……”1月17日，在天津一个重症新冠病毒感染病例中医专家会诊视频会议现场，中国工程院院士张伯礼等知名专家为基层医院提出会诊申请的疑难危重病例“把脉开方”，提出治疗方案。

从2020年开始，天津梳理全市医疗机构资源，以医联体建设为基础，明确高水平三级医院作为市级救治中心医院，各区的龙头医院及区域高水平专科医院组成区域医院，其他医院形成片区医院。新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，天津依托三级会诊机制，开展专项行动，集中优势医疗资源，进一步提高重症、危重症患者治疗效果。

“自1月开始，我们努力提高全市医疗资源利用效率，有效提升救治水平。”天津市卫生健康委医政医管处处长徐卫国说，天津组织市重症医学、呼吸、护理、急诊、门诊、发热门诊、感染预防与控制、临床营养、药学、影像、设备管理、医院管理、医用耗材、临床检验、核酸检测等15家市级质控中心，将医疗机构统筹管理、优化流程、救治要点等内容形成专家指导意见，并在行业内定期发布。数据显示，1月4日至18日，天津医疗机构呼吸科俯卧位通气治疗开展率增长了19%；护理巡诊专班覆盖率由92.13%上升至100%。

“我们的日接诊量最高峰时达600余人次，虽然是极大的考验，但我们根据专家意见，优化接诊流程，精准调度全院病床，保证急危重症患者应收尽收。”北辰医院急诊科主任任思思说，全院床位、设备、人力重新整合，“在大家努力下，我们已平稳‘过峰’。”

“通过规范全市急诊的分级分区救治、增加医务人员、轮椅和平车数量，全市急救服务效率已明显提升。”徐卫国说，1月12日至18日，天津17家哨点医院急诊候诊时间缩短了50%，全市院前急救接报至到达现场平均时间从18.04分钟减少至7.58分钟。

《 人民日报 》（ 2023年01月26日 04 版）