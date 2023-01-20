全力做好医疗救治工作  切实保障人民群众健康

新华社北京1月19日电 国务院副总理孙春兰19日到中日友好医院国家呼吸医学中心、北京大学人民医院重症监护病房调研新型冠状病毒感染医疗救治工作，看望慰问一线医务人员，转达习近平总书记和党中央、国务院对全国广大医务工作者的关心关爱和新春祝福。她指出，疫情发生三年来，1398万医务人员始终坚守在抗疫最前线，长时间高强度、超负荷工作，以医者仁心、精湛医术护佑每一个生命。近期全国整体疫情已处于较低位流行水平，防控工作转段平稳有序，医疗救治成效明显，在院重症患者数量稳步下降，但救治任务仍然较重。希望广大医务人员始终坚持人民至上、生命至上，弘扬和传承好在抗疫中锤炼的新时代医者精神，为保障人民健康、建设健康中国再立新功。

孙春兰在国家卫生健康委召开座谈会，研究进一步加强医疗救治工作。她指出，新冠患者救治已经有一套成熟的诊疗技术和有效的治疗药物，要加强重症救治组织工作，根据各地疫情形势选派国家专家巡诊指导，按照“四集中”原则将重症患者收治到救治能力强的三级综合医院，严格落实第十版诊疗方案，中西医结合、中西药并用，规范化同质化治疗每位患者，统筹好新冠和其他疾病救治，不断提高治愈率、降低病亡率。要加强城乡医疗资源统筹调度，保障基层特别是农村地区药品和医疗设备，通过上级医务人员下沉、巡诊、组建流动小分队等多种形式，增加基层医务力量，主动做好老年人、基础疾病患者等重点人群的健康监测、用药指导等服务，把防重症的关口前移到家庭和社区。要加强临床救治研究工作，深入评估病毒的致病机理和临床特点，为更有针对性地采取治疗措施提供循证依据。各地各有关部门要广泛宣传医务人员的先进典型和事迹，确保各项关心关爱政策落实到位，营造尊医重卫的良好风气。

《 人民日报 》（ 2023年01月20日 04 版）