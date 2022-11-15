癌症“长生不老”关键基因作用揭示

科技日报北京11月14日电 （实习记者张佳欣）美国匹兹堡大学医学院研究人员发现了黑色素瘤如何控制其死亡率之谜中缺失的“拼图”。在最新《科学》杂志的一篇论文中，乔纳森·奥尔德博士团队描述了肿瘤如何利用基因改变促进爆炸性生长并防止自身灭亡，这一发现可能会改变肿瘤学家理解和治疗黑色素瘤的方式。

在健康的细胞中，端粒随着细胞分裂而变短。其长度的维持中断可能导致严重的疾病。短端粒综合征会导致过早衰老和死亡，但过长的端粒与癌症有关。

端粒酶蛋白负责延长端粒，保护端粒免受损伤，防止细胞死亡。有助细胞不死的突变对肿瘤的发展至关重要，而许多类型的恶性肿瘤使用端粒酶基因TERT的突变来激活这种蛋白，使细胞继续生长，从而实现永生。其中黑色素瘤尤为“臭名昭著”。

大约75%的黑色素瘤肿瘤含有TERT基因突变，这种突变可刺激蛋白质生产并增加端粒酶活性。然而，当科学家在黑色素细胞中使TERT突变时，无法产生与患者肿瘤中相同的长端粒。事实表明，TERT启动子突变只是“故事的一半”。

于是，研究人员决心寻找黑色素瘤、TERT启动子突变和长端粒之间缺失的联系。之前，研究人员在一种名为TPP1的端粒结合蛋白中发现了一个区域，这种蛋白在黑色素瘤中经常发生突变。

研究发现，TPP1中的突变与TERT惊人地相似。它们位于新注释的TPP1启动子区域，并刺激蛋白质的产生。当研究人员将突变的TERT和TPP1重新添加到细胞中时，这两种蛋白质协同作用，产生了黑色素瘤肿瘤中特有的长端粒。TPP1是科学家们长期寻找的缺失因子，它一直隐藏在人们的视线中。

这一发现改变了科学家理解黑色素瘤发病的方式，但它也有改进治疗的潜力。通过识别癌症独有的端粒维持系统，科学家们有了新的治疗目标。