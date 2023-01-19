心跳频率的安全范围是多少？出现什么情况应及时就医？过年期间连续熬夜对身体有哪些伤害？专家回应

心跳频率的安全范围是多少？

出现什么情况应及时就医？

过年期间

连续熬夜对身体有哪些伤害？

北京安贞医院常务副院长周玉杰

权威解答

01

心跳频率的安全范围是多少？

出现什么情况应及时就医？

发烧时体温每升高1度，心跳会加快10-12次，在发烧时，心跳快是正常现象。当心跳快的同时出现心慌、气短、气喘等情况，应及时到医院就诊。同时，对于不发烧时出现心慌的情况，经检查后发现心肌酶、心电图正常，交感神经兴奋的情况，可以慢慢恢复。如果正处在新冠恢复期，心跳超过100次/分钟，同时伴有心慌、气短、胸闷等症状，及时进行心肌酶、心电图、心功能等方面的检查是十分必要的。

02

连续熬夜对身体有哪些伤害？

应该注意什么？

劳累、激动、饱餐、寒冷，再加熬夜，这是春节期间每个人、每个家庭都可能面临的问题。熬夜会使心血管发病风险增加2倍以上，对诱发冠心病、心绞痛、血管痉挛、心律失常、心衰、高血压等造成一定的风险。同时，经常熬夜会导致神经系统受损。

建议大家在过年时不要破坏自己的生物钟，更不能破坏他人的生物钟，不要在熬夜中消耗自身精力，这样能够有效避免“假日综合症”的发生，从而帮助大家维持强劲的体魄、健康的心理和充沛的精力，把年过得更好。

来源：国家卫生健康委员会官网、健康中国