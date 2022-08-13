熬夜水能解决熬夜后遗症吗？中医专家详解

因含有人参，网红熬夜水被宣传成具有解决熬夜后遗症、补身体作用。熬夜水能解决熬夜后遗症吗？在本期《1分钟养生课》中，中国中医科学院西苑医院脑病科主任医师童晨光明确表示，熬夜与健康不能兼得，养成良好的睡眠习惯最重要。

童晨光表示，从中医看，服用中药必须要辨证论治，人参性温，味甘，归脾、肺经，具有大补元气的作用，但是对于平时阴虚火旺或者湿热重的人群来说，不宜食用。而且熬夜水中使用的人参，一般是人工种植5年以下的小人参，难有药用价值。此外，大多数中药都需要高温煎煮，单纯泡水其有效成分很难析出。

童晨光强调，长期熬夜危害大，后果严重。体现在神经系统，会引发植物神经功能紊乱，导致记忆力下降、神经衰弱，甚至抑郁、躁狂；体现在心脑血管系统，会增加罹患高血压、高血脂、糖尿病等疾病的风险，进而增加心脑血管疾病发生的风险，甚至诱发猝死；体现在消化功能，会引起肝功能异常、胃肠道负担加重，引发胃、十二指肠、肝、胆等消化系统疾病；体现在内分泌系统，会引起内分泌代谢紊乱，免疫功能下降等。

“此外，经常熬夜还会增加患癌的风险。世界卫生组织将熬夜（涉及昼夜节律打乱的轮班工作），归为2A类致癌因素，与高温油炸食品同属一类。”童晨光说。

童晨光建议，睡前不要看手机、大吃大喝或者剧烈运动，营造安静舒心的睡眠环境，及时休息，顺应人体生物钟作息的自然规律。

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