@年轻人 还在熬夜？4招教你调整生物钟

人民网北京4月15日电 （记者乔业琼）现在有很多年轻人习惯性熬夜，晚上睡得少，白天无精打采，虽然天天立flag要早睡，可是一到晚上躺在床上，还是忍不住刷手机。如何克服早睡难的问题？无锡市疾控中心推荐四种办法，帮你调整生物钟。

拒绝夜晚社交。不提倡吃夜宵、组饭局，晚饭也不要吃得过晚、过饱，容易影响睡眠质量。也不要太晚运动，不安全，也容易让人兴奋，最好的运动时间是白天，建议晨跑社交、喝早茶或晨读。

改掉拖延习惯。很多熬夜的人都是因为白天的工作没有做完，必须晚上加班加点完成，或者因为白天没什么成绩、没有时间玩，晚上不安心、舍不得睡。因此改掉熬夜习惯，必须学习时间管理，养成列计划、总结反思、有序生活的习惯，坚持不懈地按照计划清单去做，慢慢改掉拖延的习惯。

放下电子产品。晚上可以看看书，但不要刷手机，因为一旦开启就很难停下来，不要挑战自己的意志力。到一定的时间睡觉，只要一碰手机就很难早睡了，建议到时间就把所有的电子设备，手机、电脑、iPad等等都搬到离床较远的区域，有条件的话最好是放在卫生间，设上闹铃，第二天醒来，要关闹铃也就起来了。

每天进步一点点。每天提前十分钟，到了晚上就要不断地提醒自己，早点睡觉，想一下熬夜的危害，警醒自己，并且循序渐进地做起。每天提前十分钟，早上坚持早起，刻意练习，调整生物钟，坚持下来就会改掉熬夜的习惯了。

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