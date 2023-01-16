春节期间合理安排出行，做好个人防护

春节临近，很多人计划返乡探亲或旅游度假。这是新冠病毒感染实施“乙类乙管”后的第一个春节，公众出行欲望强烈。据交通运输部初步分析研判，今年春运期间客流总量预计约20.95亿人次，比去年同期增长99.5%。

那么，如何平安顺利地开始这段期待已久的旅行？出行途中需要注意什么？

“当前，国内新冠病毒感染疫情仍处于不同流行阶段，仍需继续做好个人防护。”中国疾控中心研究员常昭瑞日前在国务院联防联控机制新闻发布会上提醒。

常昭瑞建议，要合理安排出行，避免前往疫情高流行地区探亲旅游，一些高流行地区人员尽量减少出行。出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状的人员，在排除感染风险之前，要避免乘坐公共交通工具。自感有较高感染风险的人员，应在排除风险之后再出行。出行途中一定要做好防护，继续佩戴口罩。

“出行前一定要科学规划，提前做好攻略，了解目的地的疫情情况，尽量错峰出行，避免前往人群聚集场所，降低感染风险。”常昭瑞说，要备足口罩、消毒纸巾等防护用品，以及体温计、抗原检测试剂盒、解热镇痛等常用药品，同时也要关注气候变化，备足保暖衣物，防止着凉。

安排好行程后，乘坐飞机、火车等公共交通工具时，如何做好防护？

常昭瑞提醒：第一，在环境密闭、人员密集的场所，如候机候车时，乘坐飞机、火车以及地铁、公交等公共交通工具时，要全程规范佩戴口罩；第二，在公共场所要保持合理的社交距离，减少近距离与他人接触；第三，做好个人卫生，尤其是要随时关注手卫生，避免接触公共物品，咳嗽或打喷嚏时要用纸巾等遮挡，用过的纸巾及时丢往垃圾桶，如果接触到呼吸道分泌物，要及时洗手或进行手消毒，在外或者乘坐公共交通工具时，要尽量减少用餐次数，尽量错峰就餐，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。

行程结束，到了家里，也不可马上放松警惕。

“返乡或者返程后，要密切关注自身及家人的身体健康状况。如果出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状，要及时进行抗原检测或者视情况进行就医。”常昭瑞表示，返乡初期做好症状监测的同时，尽量减少与家里老人尤其是合并有严重基础性疾病的家人接触，接触时要规范佩戴好口罩。

此外，随着出入境防疫政策的优化，入境返乡过春节的人员也逐渐增多。“近期入境的人员，入境时如果出现身体不适要及时申报，配合海关人员积极开展采样。如果入境以后出现身体不舒服，尤其是发热，一定要及时开展核酸检测和抗原检测，及时就诊。”中国疾控中心研究员陈操提醒。（本报记者 陈海波）