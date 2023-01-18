直播预告：体检时检出肺结节需要治疗吗？专家解答

体检报告中出现的肺部小结节诊断，会让很多人倒吸一口凉气。这个突然冒出的结节是恶性肿瘤吗？它会发展为肺癌吗？

1月18日19:30，“人民好医生”客户端邀请首都医科大学附属北京友谊医院胸外科主任医师崔永做客直播间，围绕肺结节的筛查与治疗相关问题进行交流分享。

专家介绍：

崔永，首都医科大学附属北京友谊医院胸外科负责人、主任医师、研究生导师、副教授。兼任中国医学基金会理事、胸外科专家委员会副主任委员，中国医师协会胸外科医师分会快速康复专业委员会委员等多个学术组织委员。

擅长：肺结节的诊断、随访及微创外科治疗，肺结节手术加速康复。

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