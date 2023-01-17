春节期间，如何有效避免儿童伤害事件发生？妈妈“阳”了，还能给宝宝喂奶吗……权威回应来了【科学防疫小贴士】

孩子“阳”后，家长要留意孩子身体的哪些表现？

妈妈“阳”了，还能给宝宝喂奶吗？

春节期间，在儿童健康防护方面应该注意什么？

如何有效避免春节期间儿童伤害事件的发生？

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孩子感染新冠后，家长要留意孩子身体的哪些表现？出现哪些症状后应该警惕病情加重？

儿童感染新冠病毒后，家长一定要关注孩子的以下几个方面：

首先是精神状况，如果孩子精神差，嗜睡，或者哭闹不安，难于安抚，呻吟，甚至出现精神状态改变、意识障碍或者抽搐等，都要及时就医。

另外要注意观察孩子的呼吸情况，如果孩子呼吸增快，出现喘息甚至发憋；或声音嘶哑、犬吠样咳嗽，甚至无法发声；或出现呼吸费力，如鼻翼扇动，点头样或耸肩样呼吸，口唇青紫，面色苍白或发灰等情况，应尽快就诊。

如果孩子出现喂养困难甚至拒食；或频繁呕吐、腹泻，或出现尿量减少等脱水的征象；或出现超高热（≥41℃），或持续高热不退，或发热时间超过3天；或是发热伴有新发的皮疹时，均应及时就医。

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妈妈“阳”了，还能给宝宝喂奶吗？

目前，尚未发现新冠病毒活病毒可以通过母乳进行传播，因此没有理由停止母乳喂养。

哺乳期妈妈“阳”了以后，如果身体允许而且没有母乳喂养的禁忌证，建议继续进行母乳喂养。喂养时，建议母亲规范佩戴N95口罩，并认真清洁双手和乳房后再行哺乳。

母亲在感染新冠病毒期间，如果因身体状况不适而无法完成母乳喂养时，可以由其他人代为哺乳。但母亲吸奶或挤奶前应该彻底清洁双手和所有哺乳用具，佩戴N95口罩，喂养后应彻底消毒奶瓶等哺乳工具。

不管是哪种形式的喂养，都要注意喂养者的手卫生，以及喂养器具和其他接触儿童的物品的消毒，避免污染。

当母亲间隔24小时进行两次核酸检测均为阴性，或体温正常超过3天且临床症状消失，此时进行母乳喂养时，儿童感染的风险较低。

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春节期间，在儿童健康防护方面应该注意什么？

首先建议尽量不给孩子尤其是低龄儿童安排远途出行或让孩子带病出行。出行前，可以准备口罩、免洗手消液或凝胶，或含酒精的消毒湿纸巾等物品，以备途中使用；另外最好先了解一下目的地的疫情流行情况及人流情况等，尽量避免带孩子到人流聚集的地方。

如乘坐公共交通工具，当前仍建议在旅途中做好自己和孩子的防护，包括正确佩戴口罩，由于3岁以下儿童不推荐常规佩戴口罩，因此我们要尤其重视这个年龄段孩子的防护。途中应做好家长自己和孩子的手卫生，不要让孩子乱摸，尤其是避免用不洁净的手触摸眼、口、鼻等；尽量保持安全社交距离，保持咳嗽和打喷嚏时的卫生礼仪。

此外，春节期间的聚餐聚会较多，建议尽量不带孩子尤其是低龄儿童参加聚餐聚会；外出就餐要选择卫生条件合格的饭店。聚餐时注意孩子的饮食合理和食品安全，避免暴饮暴食，避免食用过多刺激性、过油或过甜的食物；不要让小婴儿尝试成人的食物；无论多少，都不要让儿童尝试饮酒；动物食品应烧熟煮透；给低龄儿童吃鱼时，家长一定要帮助彻底剔除鱼刺，年长儿童吃鱼时也要小心食用，不要狼吞虎咽，以免受到伤害。

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如何有效避免春节期间儿童伤害事件的发生？

春节期间儿童常见的伤害包括道路交通伤害、跌倒伤、烟花爆竹伤、烧烫伤等等。

由于春节期间外出增多，家长一定要注意道路安全，确保自己和孩子严格遵守交通规则。如果自驾车，出行前应保证交通工具性能完好，避免疲劳驾驶，杜绝酒后驾驶。启动车辆前，请一定绕车身一周，以确保车子周围没有孩子。无论距离远近，都不要抱孩子乘车，更不能抱孩子开车。儿童乘车时，家长须根据孩子的年龄、身高、体重配备并正确使用儿童安全座椅、增高坐垫或安全带。儿童上车后要及时落下童锁；12岁以下或140cm以下的儿童禁止乘坐副驾驶。无论时间长短，都不要把孩子单独留在车内。骑行时应正确佩戴合适的安全头盔，12岁以下和16岁以下儿童不能骑自行车和电动自行车上路。

跌倒伤是儿童最常见的非故意伤害。家中是婴幼儿跌倒的主要发生场所。婴儿床应配有护栏，最好是矮床；不要把3个月以上的婴儿单独放在沙发、桌椅或未拉护栏的床上；床旁可铺软垫或毯子。及时整理孩子活动场所中的杂物、尖锐物、玩具等。窗户下、阳台上不堆放可供攀爬的物品，最好安装防护栏或安全防护窗。不要把孩子单独锁在家中。户外运动应选择适合孩子年龄和身高的项目，按要求佩戴护具，遵守规则。

春节期间还要预防儿童烧烫伤。家中要将热源置于孩子接触不到的地方，不在地上放热锅、热水盆等；不让低龄儿童单独进入厨房、浴室；拿取热物前，确保孩子不在周围；给孩子洗澡时，先放冷水后放热水；桌上热物应尽量往里放。

春节期间应避免烟花爆竹伤。应在指定地点燃放，确保周围没有易燃易爆物品，不要把鞭炮放在井窖或容器内燃放。儿童燃放时须有家长陪同。燃放前应仔细阅读说明书。家长要以身作则，安全燃放，不要手持燃放，不要抛掷鞭炮，烟花口不要对着人。一旦发生严重烟花爆竹伤，应尽快拨打急救电话并就医。

来源：国家卫生健康委员会官网、健康中国