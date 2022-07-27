国家卫健委要求提升基层婴幼儿营养喂养咨询指导能力

新华社北京7月26日电（记者李恒）为持续做好母乳喂养宣传教育，加强母乳喂养咨询指导，构建母乳喂养支持环境，推进《母乳喂养促进行动计划（2021—2025年）》的落实，国家卫生健康委日前印发关于开展2022年世界母乳喂养周活动的通知，要求提升基层婴幼儿营养喂养咨询指导能力。

母乳被认为是婴儿理想的天然食品，科学进行母乳喂养，事关母婴共同健康。

第31个世界母乳喂养周即将到来。今年的活动主题为“母乳喂养促进 健康教育先行”。旨在推动全方位多层次大力开展母乳喂养宣传教育，突出健康教育和社会支持对促进母乳喂养的重要作用。

围绕提升基层婴幼儿营养喂养咨询指导能力，通知指出，各地要尽快启动实施婴幼儿营养喂养咨询指导能力提升培训项目，以婴幼儿营养喂养知识和技能为核心，以县、乡、村为重点，开展基层儿童保健人员培训，科学规范提供婴幼儿营养喂养科普知识和咨询指导服务。各地要完善母乳喂养咨询指导服务网络，不断提高6个月内纯母乳喂养率，提升6—24月龄婴幼儿辅食添加种类合格率和辅食添加频次合格率，改善婴幼儿营养和健康状况。

此外，通知要求，各地要结合实际加快制定发布相关落实方案和措施，广泛宣传，扩大社会知晓率，确保行动取得实效。鼓励和推动医疗机构、社区、托育机构和相关社会组织开展母乳喂养科普宣传活动，持续宣传母乳喂养核心要义，在全社会营造支持母乳喂养的良好氛围。