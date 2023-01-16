药品监管部门严厉打击制售假劣新冠病毒感染治疗药品违法犯罪行为

人民网北京1月16日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，为深入贯彻落实中央应对疫情工作领导小组和国务院联防联控机制关于疫情防控有关要求，切实保障公众用药质量安全，新冠疫情以来，国家药监局部署各地药品监管部门持续加强对疫情防控相关药械的质量监管，加大对制售涉疫药械违法犯罪行为的打击力度。

其中，针对近期市场上出现的非法销售来源不明的新冠病毒感染治疗药品线索，多地药品监管部门采取线上监测和线下摸排相结合的方式，创新监管思路，深挖案源、严查违法。在统一指挥下，地方药品监管部门会同属地公安部门联合执法，已捣毁了部分犯罪团伙及窝点，并在收网行动中现场查获一批假冒Paxlovid（奈玛特韦片/利托那韦片组合包装）及未经批准进口药品等。

经检验，查获的部分产品不含有效药品成份或非法添加其他药品成份，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百四十一条销售假药罪的规定。目前，案件正在由公安部门依法办理中。

为深入排查风险、消除隐患，切实保障公众用药需求和用药安全，国家药监局组织全国药品监管部门进一步加大对制售假劣新冠病毒感染治疗药品的监测、摸排、检查和案件查办力度，发现涉嫌犯罪的，依法移送公安司法机关。同时，国家药监局正依法依规推动新冠病毒治疗药物研发上市，服务疫情防控大局。