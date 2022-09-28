两部门：严惩重处药品、医疗器械、化妆品领域违法犯罪行为

人民网北京9月28日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，日前，国家药监局和市场监管总局联合印发了《关于进一步加强药品案件查办工作的意见》，强化对案件查办工作规范和指导，完善案件查办工作机制，落实药品安全责任，严惩重处药品、医疗器械、化妆品领域违法犯罪行为。

《意见》明确，各级监管部门要树立新时代执法办案理念，科学划分案件查办事权，合理配置案件查办资源，强化案件查办协同联动，采取更加坚决有力的措施，严厉查处各类药品违法违规行为。

《意见》强调，要针对群众反映强烈的突出问题，积极排查案件线索，规范案件调查取证程序，严格行政处罚实施，规范行政处罚自由裁量，持续提升案件查办工作效能。

《意见》要求，严格执行违法行为“处罚到人”规定，完善行刑衔接机制，全面统筹重大案件风险防控，稳步推进案件查办信息公开，及时采取有效风险控制措施，全面提高执法透明度、规范度和公信力。

《意见》提出，强化检查稽查协同联动，强化案件督查督办，强化案件查办考核评价等多项举措，提高案件查办干部队伍素质和能力，营造激励监管执法人员勇于担当、敢于负责、严格执法的良好氛围。