夏天为什么易发胖？8条建议让你拥有好身材

夏天，人们减肥的欲望越来越强烈。夏季的饮食更清淡，三餐的胃口也不那么好，但总有人一到夏天就会发胖，这到底是为什么呢？

“夏天出汗多，大家特别想喝水，还总想喝点有甜味的水或吃水果和冷饮。这就会使人体摄入过多的糖分。”中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红在接受人民网记者采访时表示，水有甜味，就会喝进去很多糖。就算是“淡甜”的绿豆汤，也至少含有6%的糖。吃水果，也会吃进去很多糖。现在市面上出售的小西瓜品种，含糖量都在8%~13%之间。吃雪糕和冰淇淋，那就既有糖又有脂肪了。

范志红说，这些东西蛋白质含量很低，B族维生素也很少，所以夏天特别容易出现碳水供能比升高，蛋白质供能比下降。同时，夏天炎热，很多人怕晒，不愿意出门活动，运动量下降，能量消耗减少。

“糖分多，蛋白质少，运动不足。这样很容易造成体脂率上升、肌肉量下降，虽然增加的体重不多，但脂肪比肌肉比重小，松松的脂肪替代了一部分紧实肌肉，人一下子就臃肿了不少。”范志红说。

范志红提示，还有一部分人，夏天经常吃水果替代一餐。开始体重可能会略有减轻，但长此以往就会因为营养不良带来轻度蛋白质营养不良性水肿，反而更显“胖”。同时，因为营养不良，人就会特别犯懒，全身乏力，疲倦嗜睡，不想做运动。即便还运动，体力也会下降，效果大不如前。

“夏天维持紧实苗条的好身材并不难。”范志红给出以下8条建议。

1.别太贪吃水果，每天最多吃1斤。不要用西瓜等水果替代正餐，特别是日常吃鱼肉蛋类较少的人，消化吸收能力较差的人，腹部松软、体力低下的人，更不适合吃过多水果。

2.天热出汗多，适当吃点咸味菜肴。有些只吃水果的减肥法能在几天内减重，是通过高钾低钠食物使身体排出水分，并不是真的能降低体脂率。然而，出汗要损失钠盐，总是不吃咸味食物只吃水果，会使人肌肉疲乏无力，体力活动消耗的热量减少，反而更容易发胖。

3.正常吃主食，蛋奶每天吃，鱼和肉每天吃一种，或用豆制品替代。充足蛋白质和B族维生素是减肥时所必需条件，若用水果替代主食，碳水虽然够多，蛋白质却太少，是变相减少了蛋白质，这样会流失肌肉，造成营养不良。

4.烹调适当少油。把油炸爆炒改成蒸煮凉拌，一天能省下十几克或二十几克的油，少摄入一两百千卡热量。

5.少喝甜饮料，少吃冷饮。喝不下白水，可以喝不加糖的杂粮粥，喝不加糖的豆汤、米汤，喝大麦茶、淡乌龙茶、淡柠檬水等，总之尽量使用没有糖分又有点香味的方式来补充水分。

6.用牛奶、豆浆、酸奶等含蛋白质饮品替代冷饮。牛奶、酸奶、豆浆等既能补充蛋白质和多种维生素，又能补充水分。如果很想喝凉的，可以冰镇后饮用。

7.坚持运动，维持肌肉。在避免中暑的前提下，每天要有20分钟日光下的活动，还能补充维生素D。有研究提示，维生素D过少也与肥胖风险相关联。而有了充足运动，三餐吃饱也不胖。

8.按时睡觉，少吃夜宵和高热量零食。