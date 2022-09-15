每日补充复合维生素改善老年人认知

科技日报北京9月14日电 （实习记者张佳欣）在人体逐渐衰老过程中，服用维生素是否有助于防止认知能力下降？根据美国维克森林大学医学院与波士顿布列根和妇女医院合作进行的一项新研究，每天服用复合维生素补充剂可能会改善老年人的认知能力，而每天服用可可提取物补充剂，并未发现对改善认知能力有益。相关研究发表在最近的《阿尔茨海默病与痴呆症：阿尔茨海默病协会杂志》上。

在可可补充剂和多种维生素对大脑的影响研究中，研究人员随机选择了美国各地21442名参与者，调查了他们每天服用可可提取物补充剂或多种维生素—矿物质补充剂是否可降低心脏病、中风、癌症及其他疾病的风险。超过2200名年龄在65岁及以上的参与者接受了为期3年的随访。

研究人员解释说，可可提取物富含一种名为黄烷醇的化合物，过去的研究表明，这些化合物可能对认知有积极影响。人体需要几种微量营养素和矿物质来支持正常的身体和大脑功能，缺乏这些物质可能导致认知能力下降和痴呆症风险增加。

研究表明，可可提取物不会影响认知，但每天补充多种维生素—矿物质会显著改善认知能力。研究人员估计，3年的复合维生素补充剂大致可将认知能力下降减缓约1.8年。这种益处在患有严重心血管疾病的参与者中相对更为明显。

不过，研究人员补充说，在提出任何健康建议之前，还需要更多的研究来证实这些发现，以更好地了解为什么复合维生素可能对老年人的认知有益。