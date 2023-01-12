专家：重视过敏性疾病 提升公众防治认知

人民健康“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列节目近日在线上举办。与会嘉宾围绕过敏性疾病科普相关话题交流时表示，近年来中国过敏性疾病的发病率持续上升，而公众对疾病的认知程度却相对滞后。因此，让公众了解过敏性疾病的防治知识，呼吁全社会关注过敏性疾病迫在眉睫。

科学认识过敏性疾病

“随着社会生活节奏加快，工作压力增大，过敏性疾病发病率大幅提升，给公众带来不容忽视的健康威胁。”中山大学附属第三医院皮肤科主任、变态反应（过敏科）副主任冯佩英说，皮肤是人体最大的器官，具有保护、吸收、排泄、感觉以及调节体温等功能。皮肤与外部环境直接接触，易受外界吸入性、接触性、光照物理等因素影响，引起系列过敏反应。同时，皮肤也是人体的一面“镜子”，若人体系统出现感染、内分泌紊乱等情况，会通过皮肤反映出来。所以，诱发皮肤过敏的因素，既包括感染、免疫、内分泌、精神层面的“内因”，也有吸入性、食物性、接触性等过敏源层面的“外因”。

变态反应（过敏）性疾病属于全身性疾病，涉及多个系统和器官，可谓“牵一发而动全身”。例如，过敏反应可能会诱发哮喘、咳嗽以及嗜酸性粒细胞性支气管炎等呼吸系统疾病。“由过敏原因导致的呼吸系统疾病，实际上对人体的影响很大。所以，有过敏性疾病史的患者，要注意预防和治疗。”中山大学附属第三医院呼吸与危重症医学科主任周宇麒认为，做好预防工作的关键在于了解疾病相关知识，建议加大科普力度，提高呼吸系统疾病知晓率。同时，大家要及时进行过敏源筛查，明晰自身致敏因素。在此基础上，患者可前往医疗机构进行脱敏治疗，在医生的指导下，规范用药，减轻疾病伤害。

谨慎对待儿童过敏疾病

疾病的合理防治对儿童早期发育至关重要，尤其在过敏类疾病方面。婴幼儿皮肤脆弱，对相关疾病反应较为敏感，容易诱发其他过敏反应，需谨慎对待。

如何做好婴幼儿变态反应性疾病的防与治？中山大学附属第三医院儿科主任陈壮桂建议：第一，提倡自然分娩、母乳喂养。母体产道细菌是婴儿形成正常健康菌群的重要基础，而母乳喂养可以有效补充婴儿健康菌群建立所需因子。第二，合理使用抗生素。抗生素类药物不仅会破坏儿童肠道菌群，还会增加过敏性疾病患病风险。第三，提倡户外活动，多接触大自然。研究发现，引起孩子过敏反应的因素以（室内）尘螨为主。家长要尽量多带孩子户外运动，减少致敏源危害。

除了防治之外，日常护理也是婴幼儿预防变态反应性疾病的关键。中山大学附属第三医院变态反应（过敏）科副主任护师周琪琳表示，当前，婴幼儿变态反应性疾病日常护理存在一些常见误区。例如，牛奶、鸡蛋是婴幼儿时期最常见的食物过敏源。对此，家长们的育儿误区主要有两个：第一，将“牛奶不耐受”视作“牛奶过敏”，并规避进食牛奶。此举会影响到婴幼儿的生长发育。实际上，牛奶过敏其实是牛奶蛋白过敏，即人体对一种或多种蛋白质发生的免疫学反应。所以，家长不能仅凭孩子哭闹这些非特异性症状，就误判孩子为牛奶蛋白过敏。建议家长带孩子到正规医院，由专科医生进行综合评估，通过科学检测来诊断。第二，因牛奶过敏，放弃进食含有蛋白质食物。建议家长为孩子寻找牛奶替代品，比如，含有牛奶类似蛋白质成分的羊奶。另外，家长在购买食物时，要仔细查看标签，最大程度地规避过敏源。

加强专业人才队伍建设

变态反应科是一门需要多学科配合的综合性学科，科室成员往往拥有不同专业背景。为培养变态反应学科专业人才，中山大学附属第三医院采取了一系列措施加以保障。中山大学附属第三医院副院长，中山大学附属第三医院变态反应（过敏）科和耳鼻咽喉头颈外科学科带头人杨钦泰认为，过敏性疾病具有“三多二少”特点：“三多”，即患者人数多、发病牵连机体系统多、疾病对患者生活质量影响方面多；“二少”，指专门治疗过敏性疾病的医生少、民众对过敏性疾病的认识少。

“在成立多学科组成的过敏科基础上，我们希望培养过敏科的专业人才。”杨钦泰介绍，为实现上述目标，第一步，医院成立了教研室，中山大学开设了针对非医学生的通识课，以及针对医学生的临床变态反应学选修课，旨在让医学生掌握更多的过敏科相关知识；第二步，录制专业课程，供学生网上学习；第三步，规划探索成立过敏科（变态反应学系、过敏学系），从本科开始培养过敏科的专业人才，鼓励经验丰富的教授培养更多的过敏科研究生，以期改善“三多二少”的局面。

“目前，人才培养计划还处于探索阶段。由于我国过敏科专业人才紧缺，我们希望全国各医学院校能够联合构建过敏科医教研体系，加大专业人才培养力度，不断壮大过敏科队伍，为越来越多的过敏患者提供优质服务。”杨钦泰说。