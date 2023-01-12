直播预告：春节返乡 专家教您农村防疫的正确方法

近期，人民网·人民好医生客户端应网友需求，特别推出《个人防疫手册》，持续科普基本防疫知识，帮助大家解疑释惑，做好自己健康的第一责任人。

为进一步解答大众对于疫情防控科普知识和家庭成员健康的相关疑问，人民网·人民好医生客户端从2022年12月12日开始，每晚八点，推出人民好医生“健康晚八点”栏目，邀请各地公立三甲医院相关专家，针对大家在面对疫情时遇到的健康问题，进行在线解答和互动交流，力争做您家庭健康的顾问。

1月12日20:00，《健康晚八点》栏目邀请上海市第一人民医院呼吸科主任张旻做客直播间，详细讲解春节返乡农村防疫的正确方法。

专家介绍：

张旻，主任医师，教授，博士生导师。上海交通大学医学院附属第一人民医院呼吸与危重症医学科主任、主任医师，上海交通大学医学院教授，中华医学会呼吸分会哮喘学组副组长，中国医师协会呼吸医师分会委员，海峡两岸医药卫生交流协会呼吸病学专家委员会常委，上海市医学会内科分会副主任委员，上海市医师协会呼吸医师分会副会长，上海市医学会呼吸病学分会委员。

提问方法：

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