国家医保局：2021年谈判降价和医保报销累计为患者减负1494.9亿元

人民网北京6月9日电 （记者乔业琼）近日，国家医保局发布《2021年全国医疗保障事业发展统计公报》。公报显示，2021年，协议期内221种谈判药报销1.4亿人次。通过谈判降价和医保报销，年内累计为患者减负1494.9亿元。

截至2021年底，全国基本医疗保险（以下简称基本医保）参保人数136297万人，参保率稳定在95%以上。2021年，全国基本医疗保险（含生育保险）基金总收入28727.58亿元，比上年增长15.6%；全国基本医疗保险（含生育保险）基金总支出24043.10亿元，比上年增长14.3%；全国基本医疗保险（含生育保险）基金当期结存4684.48亿元，累计结存36156.30亿元，其中，职工基本医疗保险（以下简称职工医保）个人账户累计结存11753.98亿元。

群众药耗负担显著减轻。2021年，开展三批国家组织药品集中带量采购，涉及122个品种，平均降价52%。开展国家组织人工关节集采，髋关节平均价格从3.5万元降到7000元左右，膝关节平均价格从3.2万元降至5000元左右，平均降价82%。

“看病钱”“救命钱”更加安全。2021年，继续加强医保行政部门专项检查和医保经办机构日常核查，共检查定点医药机构70.8万家，处理违法违规机构41.4万家，其中解除医保服务协议4181家，行政处罚7088家，移交司法机关404家；处理参保人员45704人，其中，暂停医疗费用联网结算6472人，移交司法机关1789人。全年共追回医保资金234.18亿元。组织开展飞行检查30组次，检查定点医疗机构68家、医保经办机构30家，查出涉嫌违法违规资金5.58亿元。