第十版诊疗方案为何取消医学观察期的中医治疗？专家解答

人民网北京1月9日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就第十版诊疗方案有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，第十版诊疗方案取消了医学观察期的中医治疗，出于什么样的考虑？另外，出现了新冠病毒感染相关症状以后，如何进行中医治疗，是否需要去医院？

对此，北京中医医院院长刘清泉表示，实际上是适应国家对于防控政策做出的重要调整。

刘清泉介绍，当时医学观察期的提出是基于两个原因，一是针对当时的核酸筛查，筛查过程中能够及时发现一些核酸阳性的人群，这些人群都进行了医学隔离。从中医来看，这些人群有的没有确诊，但已经有了证候的变化，在当时大量开展中医药干预，能够阻断疾病的发生，减少确诊人群，实际上这也是基于中医治未病理论的重要措施。

二是常见到的发烧患者有多种原因，比如感冒、流感或者新冠，发热患者没有明确诊断的，在疾病流行期间也需要隔离观察，这时候隔离有两个问题，第一是能够进一步明确诊断目标，第二是达到隔离的作用。但在这个过程中，从中医来看，这一类的病都属于外感热病的范围，这时候给予中药治疗，既能够达到治疗疾病目的，同时也能够达到隔离目标。

“随着实施‘乙类乙管’，无症状感染人群和密接人群基本上没有这样的概念，医学观察期的基本任务已经完成，所以这次修订过程中就把这个内容取消了。”刘清泉说。

刘清泉强调，取消并不是有了问题以后不管，为了防止医疗挤兑的情况出现，如果发现自己有了新冠的不舒服症状以后也不用紧张，可以按照国家中医药管理局发布的《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》规范选用药物，居家治疗。

刘清泉还提示，在运用这样的治疗后，48小时内没有明显症状缓解，或者高烧仍然很重的情况，要及时到医疗机构发热门诊就诊，以防疾病发生变化，尤其对于老年人，可能没有明显发烧，但如果出现乏力、精神打蔫这样的一些症状，用一些药物之后没有改善的情况下，一定要及早、及时的到医院进行就诊。