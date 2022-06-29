探索“互联网+中医”诊疗 北京同仁堂互联网医院揭牌

6月27日，在2022西湖论坛上，北京同仁堂互联网医院揭牌仪式在浙江乌镇互联网国际会议中心乌镇厅举办。本次揭牌仪式标志着中国北京同仁堂集团借助“互联网+”模式，依托同仁堂中医药优势资源，打造的在线诊疗平台正式启动“互联网+中医”诊疗业务。

2022年，伴随着5G时代的全面到来，中国北京同仁堂集团审时度势，整合同仁堂中医药、终端机构、优势产品供应链等资源，自主设计研发了以中医为特色的互联网医疗服务平台——同仁堂中医。2022年初“同仁堂中医”顺利通过审核，成为北京市首家独立设置的中医互联网医院。

“同仁堂中医”平台旨在以广大用户需求为中心，借助“互联网+”模式，延伸覆盖北京同仁堂旗下及系外的专科医院、社区卫生医疗机构、诊所、药店，邀请众多知名中医医生入驻平台，通线上问诊，为患者提供预约、咨询、问诊、开方、调剂、配送等一站式在线诊疗服务，使更多信任北京同仁堂的用户、患者，享受到更好的专业诊疗服务，更加便捷地购买到北京同仁堂优质中药产品。

中医领跑，数字化赋能。互联网医疗是中国北京同仁堂集团构建“制药+”大健康产业格局的重要一环，同仁堂集团将继续在“互联网+医疗”领域不断探索，拓展互联网医院功能业务，发挥中医药特色优势，优化服务流程，创新服务模式，提高服务效率，提高患者满意度，全面提速为患者打造全新的医疗健康生态系统，打造世界一流线上中医诊疗平台。