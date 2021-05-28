临期食品“白菜价”虽好 监管不能丢

“建议零售价18.9元的香辣海带结，特价只要4.5元；建议零售价35元的麻花礼盒装，特价只要10.8元；建议零售价14.8元的进口饼干，特价只要5元……”如今，在一些热门商圈或社区，以“白菜价”售卖临期食品的超市悄然走红。（《北京日报》5月26日）

对消费者而言，临期食品不是过期食品，还在厂家商家标注的保质期内，并不影响正常食用。对于超市来说，临期食品“白菜价”并不亏，能把临期食品低价处理掉，有利于避免食品滞销，同时，也避免了宝贵食品被白白浪费掉。

不过，临期食品超市的悄然走红，也有令人担忧之处。首先是食品价格的监管问题。根据我国的《价格法》，对于市场调节价，由经营者自主制定，通过市场竞争形成。对于临期食品的销售价格，虽然属于商家自愿定价的范围，但是否存在“利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易”“为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销，扰乱正常的生产经营秩序”等不正当价格行为，损害其他经营者或者消费者的合法权益，还需要有关部门跟进监督，确保价格公开公平、合法合规。

其次是食品安全的监督问题。食品安全关系公众身体健康和生命安全，《食品安全法》明确规定了各级政府和食品安全监督管理部门的监管责任，要求“食品经营者应当按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品”。对于以“白菜价”出售的临期食品，应当加强监管，防止生产经营标注虚假生产日期、保质期，进而损害消费者健康。

从法律上讲，临期食品以“白菜价”出售，其实是“自选动作”。《反食品浪费法》中规定，“超市、商场等食品经营者应当对其经营的食品加强日常检查，对临近保质期的食品分类管理，作特别标示或者集中陈列出售”，并未明确规定临期食品必须作“白菜价”处理。法律的真空地带，往往是乱象滋生的土壤。对“白菜价”临期食品不能失管失控，辜负《反食品浪费法》《食品安全法》《消费者权益保护法》《价格法》等法律的立法善意。为长远之计，有关部门有必要依据上位法规，进一步明确规范，加大监管力度，更好地维护消费者的合法权益。（欧阳晨雨）